Solo días después de la final del Mundial 2026, Leandro Paredes volverá a la acción para enfrentar a O'Higgins en Copa Sudamericana.

Boca Juniors recibe a O’Higgins en la ida de playoffs de la Copa Sudamericana. Este jueves 23 de julio, el Xeneize choca con el Capo de Provincia en La Bombonera para ver quién da el primer golpe de la llave.

En los días previos de preparación para este encuentro, la gran duda del técnico Rodolfo Arruabarrena era si podría contar con Leandro Paredes tras su participación en el Mundial 2026.

El mismo volante resolvió esa incógnita, porque no descansó y se sumó este martes 21 a los entrenamientos del Xeneize. Pese a una lesión en la zona de las costillas, hizo trabajo con sus compañeros para poder jugar.

Y así será. En ESPN Argentina informaron que Leandro Paredes se olvida de cualquier molestia y se prepara para ser titular contra O’Higgins en el duelo de este jueves en La Bombonera.

Días después de hacer polémica en la final del Mundial, Leandro Paredes será titular contra O’Higgins en la Copa Sudamericana | Getty Images

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Leandro Paredes será titular contra O’Higgins en la Copa Sudamericana

Leandro Paredes fue parte del equipo que paró Rodolfo Arruabarrena este miércoles 22 de julio en la previa del encuentro contra O’Higgins.

La formación de Boca será con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel