Lanús se impuso por 2-0 a Cienciano en la ida del playoff y el entrenador argentino Horacio Melgarejo se mandó al menos dos frases que fueron tremendas ridiculeces. Quién como él con esa moral de hacerse el chistosito tras una derrota.

Lanús venció a la U de Chile en la semifinal de la Copa Sudamericana del año pasado y, a la postre, el equipo argentino se coronó campeón de aquel certamen. Y si bien jugó la Copa Libertadores en 2026, el cuadro granate quedó en el tercer lugar de la fase grupal.

Por eso mismo, como premio de consuelo, el elenco dirigido por Mauricio Pellegrino podrá revalidar el título en la Sudamericana. Lo primero que deberá hacer para eso será pasar el playoff, donde quedó emparejado con Cienciano de Perú.

Y en la ida, disputada en Buenos Aires, Lanús se impuso por 2-0 al cuadro del Cuzco con doble participación con pasado azul. Además de Pellegrino, ingresó en los minutos finales Matías Sepúlveda, quien reemplazó a Agustín Medina. A pesar de que el cuadro trasandino terminó con 10 hombres por la expulsión de Lucas Besozzi, firmó el segundo tanto sobre la hora.

Mauricio Pellegrio celebró una victoria de Lanús vs Cienciano. (Rodrigo Valle/Getty Images).

Lo hizo Ramiro Carrera, quien tuvo un paso inadvertido por Unión Española. Tras esa victoria del actual campeón, el entrenador de Cienciano sacó la voz y literalmente payaseó. “Los equipos argentinos o uruguayos pueden estar un año sin jugar y a la hora de competir, compiten. Eso tenemos que absorberlo y saberlo”, introdujo Horacio Melgarejo.

Por ahora, nada con tintes humorísticos del DT trasandino. “Repito, tacos altos para las quinceañeras. Acá hay que usar zapatos de mujer, pero con tacos de aluminio”, añadió Melgarejo. La primera de las frases inexplicables que dejó el entrenador de 53 años. Pero no se quedó ahí.

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Horacio Melgarejo hace el loco tras la derrota vs el Lanús de dos ex U de Chile en la Sudamericana

Lanús tiene a dos ex U de Chile en su plantel y quedó con la primera opción de avanzar ante Cienciano en la Copa Sudamericana. Y al DT del cuadro cusqueño, Horacio Melgarejo, le consultaron abiertamente si le asustaba este partido ante el actual monarca del certamen.

Fue entonces que dejó otra respuesta ridícula. “No sé si utilizar la palabra asustar. Me asustaba cuando me levantaba al baño y veía a mi suegra. Eso sí es asustar”, aseguró el trasandino, quien llegó a Cienciano de Perú en enero de 2026 por un contrato de una temporada.

Horacio Melgarejo, el DT de Cienciano, payaseó en la conferencia pospartido. (Getty).

“Pero la ansiedad de empatar cuando te ves con uno más. Nos pegaron en el momento justo”, agregó Melgarejo, quien se refería al postrero gol de Carrera que le dio un poco más de dificultad a la misión que su equipo debe realizar en la revancha: remontar dos goles el miércoles 29 de julio a contar de las 20:30 horas.

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