Aníbal Mosa confirma el fichaje de Vozinha en Colo Colo: “Hemos llegado a un acuerdo”

El presidente de Blanco y Negro ratificó el arribo del arquero de 40 años de cara al cierre de la temporada 2026.

Confirmado. Luego de días de especulaciones, Colo Colo confirma la contratación del arquero Vozinha, quien se transformó en el mejor portero del Mundial 2026 con Cabo Verde.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó que el puntero del fútbol chileno llegó a un total acuerdo con el meta africano.

“Hemos llegado a un acuerdo con el jugador, para que Vozinha se pueda integrar los próximos días al equipo más grande del país“, dijo el empresario sirio.

“Tenemos un acuerdo, se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante”, agregó el timonel albo.

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De la segunda división de Portugal a Colo Colo

Vozinha se hizo conocido a nivel planetario gracias a su rendimiento en el Mundial 2026, donde fue elegido como el mejor portero de la Copa del Mundo por la propia FIFA.

El golero de 40 años llega al Monumental con una jugosa cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 30 millones de seguidores, por lo que su arribo espera que sea una revolución en redes sociales.

El pasado reciente del africano es el GD Chaves de la segunda división de Portugal. Anteriormente, jugó en Butaque FC (Cabo Verde), CS Mindelense (Cabo Verde), Progresso do Sambizanga (Angola), FC Zimbru Chisinau (Moldavia), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre) y FK AS Trencin (Eslovaquia).

Vozinha en los próximos días viajará a Chile y ya es el primer refuerzo de Colo Colo para el segundo semestre.

En síntesis

Colo Colo confirmó la contratación del arquero caboverdiano Vozinha para el segundo semestre.

confirmó la contratación del arquero caboverdiano para el segundo semestre. El portero Vozinha fue elegido por la FIFA como el mejor guardameta del Mundial 2026.

fue elegido por la FIFA como el del Mundial 2026. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, ratificó el acuerdo total con el meta.