El ex arquero del Cacique no está de acuerdo con el arribo del portero africano para el cierre de la temporada 2026.

El rumor empieza a tomar fuerza. Expertos en fichajes aseguran que Vozinha acordó condiciones y será el nuevo arquero de Colo Colo, de cara al segundo semestre de 2026.

Tras la negativa de Santiago Mele, el favorito de Fernando Ortiz, en Blanco y Negro volvieron a poner la mirada en el meta caboverdiano y todo indica a que se ve a poner la camiseta amarilla del elenco popular.

El presidente de ByN, Aníbal Mosa, encabezó las gestiones por el mejor arquero del Mundial 2026, y ahora falta la oficialización para que se concrete la llegada del africano a Colo Colo. La contratación de Vozinha genera dudas.

ver también Del Mundial al Monumental: Aseguran que Vozinha aceptó oferta y será nuevo arquero de Colo Colo

Eduardo Lobos no está muy contento con el fichaje de Vozinha en Colo Colo

Para analizar el inminente aterrizaje de Vozinha en Colo Colo en RedGol llamamos a Eduardo Lobos, quien no está muy de acuerdo con el movimiento albo en el mercado.

“Lo que pasa es que yo creo que no tiene ningún otro fin que no sea de marketing. Hizo un Mundial interesante, jugó muy bien, pero es un portero que ya tiene 41 años y no es proyectable en el tiempo”, sentenció el ahora entrenador.

Vozinha muy cerca de Colo Colo. (Photo by Michael Steele/Getty Images)

“Me imagino que está pensado en lo inmediato y en algo de marketing que podría hacer retribuir un poco en lo económico el fichaje de Vozinha, con todo lo que él generó en el Mundial también: desde la familia, de que no tenía recursos para viajar”, agregó.

Para cerrar, Lobos indicó que “yo creo que es el único objetivo por el que lo traen. No le veo un objetivo deportivo para este año. Vuelvo a insistir que para este año no creo que haya una premura”.

En síntesis

Vozinha acordó condiciones para convertirse en el nuevo arquero de Colo Colo .

acordó condiciones para convertirse en el nuevo arquero de . El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa , encabezó las gestiones del fichaje.

, encabezó las gestiones del fichaje. El exarquero Eduardo Lobos criticó la contratación y afirmó que tiene un fin de marketing.