El joven delantero albo sentenció el triunfo del Cacique ante los Tomateros y sigue aprovechando los minutos que le están dando. El técnico fue muy claro.

Colo Colo rompió su maldición ante Deportes Limache con Felipe Raipán siendo clave. Este viernes en el inicio de la segunda rueda, el Cacique venció por 3 a 1 a los Tomateros gracias a la aparición del canterano en el final del encuentro.

Después de la expulsión de Erick Wiemberg y el penal que dejó a los Tomateros cerca del empate, Fernando Ortiz mandó a la cancha al joven de 16 años. La respuesta fue una avivada en el área, metiéndole la pelota entre las piernas al arquero para anotar el gol y asegurar la victoria cuando todo se derrumbaba.

Es por ello que una vez finalizado el encuentro, el entrenador albo dedicó no solo elogios para el jugador. Como un padre, el Tano le hizo un potente llamado para que se siga entregando como lo ha hecho hasta ahora si no quiere perderse como tantos otros.

Fernando Ortiz le pide a Felipe Raipán no perderse en el camino en Colo Colo

Felipe Raipán demostró una vez más por qué está siendo el delantero de las juveniles de Colo Colo al que Fernando Ortiz le tiene confianza. El atacante ingresó, anotó un gol y aseguró un triunfo que vale oro para el Cacique en la cima de la tabla de posiciones.

Fernando Ortiz felicitó a Felipe Raipán y le dio su fórmula para que siga brillando en Colo Colo. Foto: Photosport.

Es por ello que en conferencia de prensa, el DT no dudó en alabar lo que hicieron los jóvenes frente a los Tomateros, un equipo al que no le habían ganado en dos años. “Es bueno resaltar líneas generales, no solo los que inician. Tengo un grupo de jugadores comprometidos en todo momento”.

En esa misma línea, el DT señaló que “hice hincapié en jóvenes de 16 o 17 años que entran y resuelven situaciones que uno como entrenador espera resolver y lo hacen de la manera adecuada“.

Y si bien Fernando Ortiz quería evitar palabras para un jugador en particular, señalando que “somos un equipo donde todos tiramos para el mismo lado”, no pudo hacerlo con Raipán. “Felipe es un jugador que día a día se va ganando no mi confianza, sino de todos“.

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Pero más allá de los elogios, el técnico de Colo Colo fue muy claro con el deseo que tiene para el canterano. “Debe tener los pies en la tierra, sabe que si mañana no hace lo indicado o no hace caso al entrenador de su categoría, se quedará ahí como los jóvenes que están“, dijo fuerte y claro.

Finalmente, para respaldar lo que ha sido la irrupción del jugador, quien ya lleva dos goles en menos de media hora en la cancha, el DT fue categórico. “Se lo merece, responde, se sostiene y se sigue trabajando”.

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Felipe Raipán se transforma en la joya de la cantera de Colo Colo a la que Fernando Ortiz comienza a potenciar. El Tano encontró un goleador en las inferiores que, justo cuando no está Javier Correa por su castigo, está aprovechando al máximo cada segundo que le han dado.

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En resumen, Colo Colo y Raipán