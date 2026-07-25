El arquero de Cabo Verde es el gran bombazo del Cacique para la segunda rueda. Tendrá un vínculo diferente al de otros casos.

Vozinha llega a Colo Colo como el gran bombazo del mercado de fichajes en el mundo entero. El arquero que brilló en el Mundial 2026 con Cabo Verde fue anunciado como flamante refuerzo albo, pero dejando un misterio en torno a su contrato.

El guardameta de 40 años aterriza en el Estadio Monumental después de su tremenda participación en la cita planetaria junto a su país. El traspaso ha hecho noticia en todo el planeta, aunque muchos se preguntan cuáles son los detalles que hay detrás del vínculo.

Y si bien todavía resta saber los montos en torno a su fichaje, en las últimas horas revelaron un dato clave: la duración de su paso por el Cacique. Ante la ola de propuestas que le llegaron luego de la Copa del Mundo, Aníbal Mosa se la jugó ofreciéndole algo que, habitualmente, no ocurre con jugadores de su edad.

Vozinha llega a Colo Colo con un contrato por más de un año

El arco de Colo Colo suma un nombre que viene de brillar en el Mundial 2026. Vozinha es el nuevo arquero del Cacique, con un contrato que pocas veces se ve para alguien de 40 años.

Vozinha llega a Colo Colo como el gran fichaje del 2026. Foto: Getty Images.

Según reveló DaleAlbo, el vínculo que tendrá el guardameta de Cabo Verde con el Eterno Campeón será por un plazo de 18 meses. Es decir, un año y medio para que pueda pelear un lugar esta temporada, pero proyectándolo a lo que pueda ser el 2027.

Con la actual campaña, Colo Colo está cada vez más cerca de jugar torneos internacionales. La Copa Libertadores es el principal objetivo, por lo que el club le deja en claro que es para esa instancia en la que lo quiere ver, más allá de que tendrá para ese momento unos 41 años.

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El experto en fichajes, Fabrizio Romano, aseguró que los documentos aún no están firmados, pero que esto puede ocurrir durante el fin de semana. La idea es que Vozinha esté en Chile la próxima semana para someterse a los exámenes y así sumarse al plantel.

Habrá que esperar para ver cuáles son los montos que se le ofrecieron para aceptar venir a Chile. Después de brillar en la Copa del Mundo, se especula con altas sumas de dinero, pero por ahora no hay nada oficial.

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Vozinha se prepara para llegar a Colo Colo en los próximos días. El Cacique suma un arquero que viene de romperla en el Mundial y que, esperan, sea quien los ayude a lograr sus objetivos de aquí en adelante.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo y Vozinha