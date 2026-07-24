Ángel Di María, ya retirado de la selección de Argentina, opinó sobre el desempeño de la Albiceleste en el Mundial 2026.

Al otro lado de la cordillera siguen las reacciones por la final del Mundial 2026. Las sensaciones van desde agradecimiento a los jugadores hasta elaboradas teorías de cómo Argentina fue perjudicada.

Quien rompió el silencio por la participación de los trasandinos en la Copa del Mundo fue Ángel Di María. Tras jugar con Rosario Central en la Copa Sudamericana este jueves, Fideo habló sobre todo lo ocurrido.

“Haberle ganado a Inglaterra fue una alegría para todo el país. Se notó mucho y me puso feliz. Agradecerles eternamente a todos“, comentó el jugador que se retiró de la selección en 2024.

“Sufrí todos los partidos, pero sacaban eso de adentro que terminaba haciendo que se ganen. A veces en las finales te toca, a veces no, esta vez no, pero dejaron la celeste y blanca allá arriba“, aseguró.

Di María, retirado de la selección en 2024, contó cómo vio el Mundial 2026 | Getty Images

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“Para mí el Mundial terminó con Inglaterra”: La frase de Ángel Di María

“Lo que se fue logrando y haberle ganado a Inglaterra fue coronar todo eso. Para mí terminó ahí el Mundial, le dieron la alegría más grande al país“, agregó Ángel Di María sobre la campaña mundialista.

Además, respondió por el caso de Lionel Messi, cuyo futuro en la selección está en duda. “Creo que tiene muchísimos años más. Con 39 demostró que sigue siendo uno de los mejores de la historia y no tiene techo“, firmó.