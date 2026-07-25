El avezado volante ofensivo le dejó dos claros recados al meta de Cabo Verde que fue sensación en el Mundial 2026, incluido un fuerte respaldo al joven Gabriel Maureira.

Claudio Aquino tuvo minutos en el segundo tiempo de la victoria de Colo Colo sobre Deportes Limache y, luego de eso, sacó la voz para abordar varios temas, entre ellos el fichaje de Vozinha. “No sé si está confirmado todavía”, dijo el volante ofensivo argentino que acaba de cumplir 35 años.

Pero antes del partido, Aníbal Mosa ratificó que el acuerdo con el portero de Cabo Verde que fue furor en el Mundial 2026 estaba listo. “Se integrará en los próximos días al equipo más grande del país”, manifestó el presidente de Blanco y Negro en el estadio Monumental.

“Si viene a sumar, es un compañero nuevo hay que tratar de ayudarlo a que venga a sumarse al grupo. Y a tirar para adelante como hacemos todos”, aseguró el exenganche de Vélez Sarsfield, quien vive su segunda temporada en los albos. Y ha estado muy lejos de colmar las millonarias expectativas cifradas en él.

Claudio Aquino celebra junto a Felipe Raipán, quien convirtió su segundo gol oficial en Colo Colo. Aunque fue el primero en la Liga de Primera. (Andrés Piña/Photosport).

Aquino agregó que “cuando venga le daremos la bienvenida y trataremos de ayudarlo en lo que sea. Que trate de venir a ayudar al equipo, de sumar desde donde le toque, sea atajando o no”. Un mensaje en la línea del que entregó Fernando Ortiz.

El Tano dio a entender que Vozinha no tiene para nada asegurada la titularidad. Y que tendrá que luchar palmo a palmo con el juvenil Gabriel Maureira, quien tiene 19 años y ya suma 15 partidos en el arco del Eterno Campeón. “Él ha hecho un gran trabajo”, expresó el “22” de los albos sobre el promisorio meta.

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Aquino respalda a Maureira mientras Colo Colo espera por Vozinha

Claudio Aquino tiene una visión positiva sobre Gabriel Maureira, más allá de que Colo Colo haya confirmado oficialmente el fichaje del caboverdiano Vozinha. El golero de 40 años se sumará al plantel albo tras haber terminado su contrato en el CD Chaves de la segunda división de Portugal.

Vozinha le hizo una gran tapada a Lionel Messi tras una avivada del “10” mientras el golero africano ajustaba la barrera. (Darrian Traynor/Getty Images).

A pesar de su gran desempeño en el Mundial 2026, Vozinha no llega con el puesto asegurado. “Obviamente Maureira todavía es chico, debe seguir haciendo lo que viene haciendo. Nuestro respaldo y el del cuerpo técnico lo tiene”, apuntó Aquino.

“Después son decisiones que toma el cuerpo técnico. Desde ese lado apoyamos a Gabriel, que cuando tuvo que atajar lo hizo muy bien”, sentenció el avezado volante ofensivo, quien en el duelo ante Deportes Limache reemplazó a Álvaro Madrid, autor de la apertura de la cuenta.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo está puntero en la Liga de Primera 2026 al cabo de 16 fechas, mientras que Deportes Limache encadenó su quinta derrota en el certamen.