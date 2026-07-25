El ex portero de Colo Colo se refirió a la difícil competencia que tendrá Gabriel Maureira y dio una solución al "problema de Vozinha".

Tras rumores, desilusiones y vociferaciones, finalmente Vozinha llegará a Colo Colo. El portero que la rompió con Cabo Verde en el Mundial 2026 y ahora llegará a reforzar, inesperadamente, al Cacique.

La llegada del caboverdiano ya es noticia en el mundo entero. Toda la atención está puesta en el arribo del portero sensación del Mundial en Norteamérica. Sólo en Chile algunas voces parecen disonantes.

Es que la llegada de Vozinha implica que Gabriel Maureira, gran apuesta de la portería alba, será relegado a un segundo plano. Por ello, algunos juzgan innecesario el arribo del caboverdiano.

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Marcelo Ramírez analiza la llegada de Vozinha

RedGol quiso hablar con una voz con jerarquía para saber qué piensa sobre el arribo de Vozinha. Marcelo Ramírez, mítico portero de Colo Colo, se refirió a la llegada del caboverdiano y al paso a un segundo plano de Gabriel Maureira.

“Me provoca sentimientos encontrados. Por un lado, está Gabriel Maureira, que es un arquero con mucha proyección y que podría ser el portero de Colo Colo por diez años si no lo venden antes. Y, por otro, está Vozinha, que es mundialista, figura y que posiciona en todos los portales internacionales”, empezó diciendo el Rambo.

“Yo creo que la única manera de zanjar y que nadie salga herido es que se roten. Que juegue dos partidos Vozinha, que la gente lo vaya a ver, va a llenar el estadio. Pero, también, no dejar colgado en el banco a un portero que va a ser por muchos años el titular de Colo Colo, si no lo venden antes”, agregó el ex meta del Cacique.

“Que sea como pasó conmigo y con Morón y Arbiza. Que se vayan rotando“, cerró Marcelo Ramírez, uno de los mejores porteros de Colo Colo y, actualmente, uno de los panelistas estrellas en televisión.

Vozinha celebrando su valla invicta ante España en el Mundial 2026 | Getty Images

En resumen…

Vozinha será nuevo refuerzo de Colo Colo tras destacar con Cabo Verde en 2026.

será nuevo refuerzo de Colo Colo tras destacar con Cabo Verde en 2026. El exportero Marcelo Ramírez propuso rotar en la portería a Vozinha y Gabriel Maureira.

propuso rotar en la portería a Vozinha y Gabriel Maureira. La llegada de Vozinha relega al juvenil Gabriel Maureira a la suplencia en Colo Colo.