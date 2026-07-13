En medio de los fuertes rumores de su regreso a Colo Colo, Jordhy Thompson protagoniza una nueva polémica al no presentarse a la pretemporada del Oremburgo. Al Rambo no le parece nada bueno.

El exarquero de Colo Colo y la selección chilena, Marcelo Ramírez, se refirió al inminente regreso de Jordhy Thompson, el puntero nacional de 21 años que por ahora pertenece a los registros del Oremburgo, de la Primera División rusa, y asoma como refuerzo del Cacique.

Thompson enfrenta una nueva polémica tras no presentarse a tiempo a la pretemporada de su equipo en Rusia, lo que genera preocupación en el Rambo.

“Me hace ruido que no se presentara al inicio de la pretemporada de su equipo, eso no está bien sea cual sea la situación. Eso no está bien. Una vez más“, dijo Ramírez en conversación con RedGol.

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El Rambo desconfía de nueva actitud de Thompson

Agrega que “él debería haberse presentado y desde ahí quizás haber manejado la venida a Colo Colo, si es que está la posibilidad“.

Le hace ruido: el Rambo aborda posible regreso de Thompson a Colo Colo.

“Con los jóvenes, cuando sanen, yo espero que hagan una larga carrera en el extranjero, pero son decisiones del club y del jugador. Pero me hace ruido que no esté con su equipo y gestionando una partida. Puede que no esté bien o contento con el equipo, pero no se hace así, sin presentarse“, complementó.

De hecho, Ramírez que hay mejores opciones: “Jean Meneses o Popín Castro son dos buenas alternativas. Y hay gente que resiste a Thompson en Colo Colo por la salida, por cómo se dio todo. Ahí hay un tema“, sentencia.

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Cabe recordar que Thompson partió a Rusia tras gravísimos hechos de violencia de género, reiterados, con agresiones físicas que se hicieron públicas. El hecho incluso le significó estar apartado del plantel de Colo Colo por unas semanas.

Resumen:

-Jordhy Thompson: El puntero de 21 años faltó a la pretemporada del Oremburgo ruso.

-Marcelo Ramírez: El exarquero de Colo Colo criticó públicamente la ausencia del jugador.

-Violencia de género: Thompson partió a Rusia tras protagonizar reiteradas agresiones físicas comprobadas.