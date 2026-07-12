Kirill Volzhenkin, presidente del FC Orenburg, confirmó que el delantero chileno será sancionado por no presentarse a tiempo a la pretemporada.

Jordhy Thompson es un nombre que hace varias semanas está dando vueltas en Colo Colo. El atacante de 21 años es uno de los jugadores que el Cacique tiene en carpeta para reforzase de cara a la segunda mitad del año, aunque todavía no hay nada oficial sobre su llegada.

Es más, el propio Aníbal Mosa declaró que las tratativas por su regreso se han enfriado un poco. “Al ser un jugador que está con un contrato vigente con otro club, nosotros dijimos que lo primero que nosotros necesitábamos era que nos dijeran si es que hay una aceptación de parte del club para poder negociar (…) No hemos tenido una respuesta todavía de que el Orenburg tenga una decisión tomada”, declaró.

En el intertanto, y considerando que las pretemporadas de varios equipos en Europa están ya comenzado pensando en el 2026-27, Thompson fue víctima de un castigo de su todavía actual club por incumplimiento de fechas.

ver también Dirigió a Jordhy Thompson, lo reconoce como “mi regalón” y rechaza su regreso a Colo Colo: “Sería lo ideal que siga afuera”

La sanción que Jordhy Thompson recibe en medio de rumores con Colo Colo

Kirill Volzhenkin, presidente del Orenburg, aseguró en charla con Sport Express que el chileno será castigado por no presentarse a tiempo a la pretemporada del equipo. ¿El motivo? Pues supuestos problemas con el visado de parte de su familia.

“Se espera que Jordi se reincorpore pronto a la plantilla del Orenburg. Tanto él como su familia han estado resolviendo problemas de documentación. Espero que esté con nosotros en breve”, declaró el dirigente.

Jordhy Thompson lleva casi un mes sin integrarse a los trabajos del Orenburg, ya que su deseo está en volver a Colo Colo. | Foto: jordhyth_42.

En ese sentido, Volzhenkin sostuvo que “Thompson será multado. Nuestra política al respecto se mantiene inalterable, independientemente de los motivos por los que un jugador llegue tarde a la concentración de pretemporada”.

Cabe destacar que los entrenamientos del Orenburg comenzaron ya el pasado 15 de junio, por lo que el chileno ya está atrasado casi un mes. Ojo, que su intención sigue siendo en quedarse en Chile para jugar en Colo Colo.

ver también Borghi sale en defensa de Thompson por interés de Colo Colo: “No se puede condenar toda la vida”

En síntesis