El elenco azul ya volvió a los entrenamientos tras cinco días libres., donde canteranos partieron tras no ser considerados por el DT argentino.

U de Chile hace noticia en el mercado de pases invernal, aunque para lástima de los hinchas por la oficialización de salidas en el plantel. Tras la llegada de Gonzalo Reyna, los azules ahora vieron partir a tres de los suyos.

Mientras se siguen esperando nuevos rostros en el CDA, el equipo de Fernando Gago avisó que canteranos dejan el equipo. Uno de ellos, un arquero que ya está entrenando hace rato en el norte.

Se trata de Ignacio Sáez, portero que tuvo minutos en Copa de la Liga y que en su momento causó polémica al ser elegido por sobre Cristopher Toselli. El joven meta ya es jugador de Deportes La Serena, cedido por los azules.

Las otras salidas firmadas en U de Chile

Con un post informando a sus hinchas la movida, U de Chile anunció que otros dos jugadores parten a préstamo en este mercado invernal de pases. Uno de ellos incluso salta al extranjero: Fernando Osorio, quien parte al Tepatitlán de México.

“Le deseamos mucho éxito a nuestros canteranos que partieron a préstamo”, avisó el equipo. Además, se suma a la lista el jugador Martín Espinoza, quien parte a reforzar Cobresal.

En cuanto a las mediciones de los jugadores, el sábado volvieron a entrenar tras cinco días de descanso. El plantel está en buenas condiciones y ahora inició el trabajo físico bajo las órdenes de Fernando Gago, sin jornadas dobles.

La U no tuvo acción oficial este fin de semana, ya que Unión La Calera integra su grupo de Copa Chile y debía jugar Copa de la Liga. Por eso, el duelo de los azules ante Unión San Felipe será el 5 de agosto.