Lo pidió Gago: Los objetivos de Gonzalo Reyna como nuevo refuerzo de la U

Este lunes Universidad de Chile hizo oficial la llegada del trasandino de 19 años. “Este es un Club muy grande”, recalcó.

Universidad de Chile remece el mercado de fichajes y este lunes anunció su primer gran nombre para el segundo semestre del 2026. Esto con el objetivo de luchar por la Copa Chile y remontar en la Liga de Primera.

Tras el triunfo ante Santiago Wanderers, el Romántico Viajero confirmó la llegada de Gonzalo Reyna. El delantero de 19 años finalmente fue oficializado como nueva carta en el ataque azul.

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Lo que de inmediato llamó la atención ya que desde la U describieron a Reyna como “extremo por ambas bandas, se caracteriza por su verticalidad, agilidad en el uno contra uno y constante generación de peligro”. Por lo que viene a apianarse en el ataque.

Además detallaron que conoció de cerca a Fernando Gago ya que lo dirigido en Racing Club. “Conozco muy bien el juego de Fernando, lo que intenta hacer y lo que aporta a sus jugadores. Que me dirija es muy lindo”, recalcó.

El objetivo de Gonzalo Reyna en Universidad de Chile: “Ser campeón”

Gonzalo Reyna llega a la U a préstamo desde Racing Club. Pero este 2026 ya estuvo en el primer semestre en Boston River de Uruguay donde jugó 20 partidos entre torneo local y Copa Sudamericana.

“Me siento muy bien, siento que puedo aportar bastante a este club. Tengo muchas ganas de demostrarlo, de estar entrenando, estar jugando, ir al estadio y conocer a la hinchada”, aseguró.

Incluso recalcó que tiene claro sus objetivos en la U para hacer historia. “Sé que (A Gago) le gusta que los extremos encaren y sean directos; eso me gusta, son mis características (…) este es un Club muy grande, es una oportunidad de crecer y conseguir títulos”, sentenció. Cabe consignar que desde el CDA se recalcó que se buscarán tres nombres y hasta prometieron remecer el mercado con sus contrataciones.