Tras el empate ante Recoleta, el “Tano” indico que hay un futbolista que tiene todo el interés para llegar al Cacique.

Colo Colo terminó el primer semestre del 2026 con un empate ante Deportes Recoleta. El Cacique dirigido por Fernando Ortiz no pudo superar al elenco de la Primera B y terminó la fecha 5 como puntero de la Copa Chile. Pero a la caza de O’Higgins, quien puede arrebatarle el liderato en la última fecha.

El tema es que ahora se vienen unos días de descanso para enfocarse en la mini pretemporada que realizarán en Colombia. Esto para llegar de la mejor forma a la recta final del año.

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Por lo mismo, se avecina un mercado de fichajes más que interesante para los albos. En especial porque se buscarán tres nombres para reforzar el plantel: un portero, un volante creativo y un puntero.

“Todo lo que he hablado con el Presidente, está al tanto de los pedidos y la situación que encuentro conveniente para que se sume alguien. Están en pleno trabajo de ello”, recalcó Ortiz tras el empate ante Recoleta.

Incluso puso fecha ya que el deseo del trasandino es tener a los nuevos nombres en la pretemporada que se avecina y hasta para que puedan jugar en el amistoso del 18 de julio ante Millonarios.

“Esperemos que podamos contar con ellos en la mini pretemporada que haremos en Colombia. Si digo una posición o nombre entorpece la negociación. Esperemos que la gente que tiene que hacerlo, haga el trabajo correcto”, agregó.

La pista de Fernando Ortiz sobre el mercado de fichajes de Colo Colo

Fernando Ortiz decidió no profundizar en nombres en primera instancia. Sin embargo, fue consultado en especifico por Diego Valdés, a quien llenó de elogios.

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“Con Diego mantengo diálogo por lo que viví en el América. Lo quiero mucho. Lo abrazo cada vez que lo veo”, recalcó sobre la gran relación que tiene. Por lo que ya tiene el visto bueno.

Diego Valdés sigue en el radar de Colo Colo. El volante tiene el visto bueno de Fernando Ortiz. Ahora todo depende de ByN.

Ahora la pista clave fue que abordó el interés del jugador por sumarse a los albos. Lo que sería clave en las negociaciones.

“Todo jugador chileno quiere jugar en Colo Colo. No me sorprende el interés de Diego por venir acá o de otro jugador”, sentenció. Cabe consignar que mientras el nombre del seleccionado nacional suena en el Cacique, el futbolista sigue en la pretemporada de Vélez y este martes anotó en el empate 1-1 de su club ante Newells.

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