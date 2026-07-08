Colo Colo da su primer paso en el mercado de fichajes de invierno para asegurar a su nuevo arquero. En las últimas horas se conoció que el Cacique ya hizo una propuesta por el uruguayo Santiago Mele, pero no corre solo.
El guardameta del Monterrey, que disputara el Mundial 2026 con su país, es uno de los grandes deseos de Fernando Ortiz y el club se mueve para darle en el gusto. Sin embargo, Independiente de Avellaneda se cruza en sus planes con una movida que pude ser clave.
El Rojo no se quedó atrás luego de conocerse los acercamientos que hizo el Cacique y sorprendió al confirmar un cupo libre para dárselo al charrúa. Esto, ya que uno de los porteros que era parte del plantel decidió salir para hacer espacio.
Ojo Colo Colo: Independiente le hace espacio a Santiago Mele con la salida de un arquero
A Colo Colo le salió competencia y con todo por el fichaje de Santiago Mele. Independiente está peleando también por quedarse con el guardameta y en las últimas horas dio un paso clave liberando espacio para recibirlo.
Santiago Mele define su futuro entre Colo Colo e Independiente. Foto: Getty Images.
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Esto alarmó de inmediato a los hinchas de Colo Colo, quienes están divididos en torno a su fichaje. Mientras algunos piden mantener a Gabriel Maureira, otros asumen que el canterano ha dejado algunas dudas y necesita alguien que lo presione.
Fernando De Paul se sigue recuperando de su lesión y podría estar de vuelta recién en septiembre. De ahí deberá tomar ritmo y ver si es que puede jugar, lo que llevaría al cuerpo técnico a pensar en un fichaje más que a esperarlo.
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Colo Colo busca a Santiago Mele para la segunda rueda, pero Independiente no se la pone nada de fácil. El Cacique quiere un nuevo arquero pero el elegido se decide entre llegar a Chile o ir a Argentina.
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En resumen, Colo Colo, Independiente y Mele
- El Cacique da el primer paso: Colo Colo ya presentó una propuesta formal para fichar a Santiago Mele. El arquero uruguayo, quien viene de disputar el Mundial 2026 y pertenece a los registros del Monterrey, es una exigencia expresa del técnico Fernando Ortiz para este mercado de fichajes de invierno.
- La jugada estratégica del “Rojo”: A los albos les salió una dura competencia desde Argentina. Independiente de Avellaneda también quiere al portero charrúa y acaba de liberar un cupo clave en su plantilla tras interrumpir el préstamo de Lucas Lavagnino (quien partirá al Real Valladolid), allanando el terreno para ir con todo por el fichaje.
- La urgencia en el arco albo: La necesidad de asegurar un arquero de jerarquía responde al complejo panorama en Macul. Con la prolongada lesión de Fernando De Paul (fuera al menos hasta septiembre) y las dudas de la fanaticada sobre dejarle la responsabilidad exclusiva al canterano Gabriel Maureira, el cuerpo técnico busca asegurar experiencia para afrontar la segunda rueda.