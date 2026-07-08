El arquero es el gran deseo de Fernando Ortiz y en el Cacique ya hicieron su primera oferta, por lo que el Rojo no se queda atrás. Se viven horas claves.

Colo Colo da su primer paso en el mercado de fichajes de invierno para asegurar a su nuevo arquero. En las últimas horas se conoció que el Cacique ya hizo una propuesta por el uruguayo Santiago Mele, pero no corre solo.

El guardameta del Monterrey, que disputara el Mundial 2026 con su país, es uno de los grandes deseos de Fernando Ortiz y el club se mueve para darle en el gusto. Sin embargo, Independiente de Avellaneda se cruza en sus planes con una movida que pude ser clave.

El Rojo no se quedó atrás luego de conocerse los acercamientos que hizo el Cacique y sorprendió al confirmar un cupo libre para dárselo al charrúa. Esto, ya que uno de los porteros que era parte del plantel decidió salir para hacer espacio.

Ojo Colo Colo: Independiente le hace espacio a Santiago Mele con la salida de un arquero

A Colo Colo le salió competencia y con todo por el fichaje de Santiago Mele. Independiente está peleando también por quedarse con el guardameta y en las últimas horas dio un paso clave liberando espacio para recibirlo.

Santiago Mele define su futuro entre Colo Colo e Independiente. Foto: Getty Images.

Según informó TyC Sports, el arquero Lucas Lavagnino no seguirá siendo parte del equipo para dejar libre un cupo en la portería. Esto, luego de interrumpir el préstamo que lo mantenía en el club desde el 2025.

El guardameta había llegado a pelear el puesto con Rodrigo Rey y así comenzar su aventura en el profesionalismo. No obstante, terminó jugando en la reserva y sin ser considerado por Gustavo Quinteros.

Su situación es tal que no volverá ni a River Plate, los dueños de su pase, para irse al extranjero. El citado medio aseguró que tiene todo listo para ser jugador del Real Valladolid de España, lo que dejaría un cupo listo para dárselo a Santiago Mele.

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Esto alarmó de inmediato a los hinchas de Colo Colo, quienes están divididos en torno a su fichaje. Mientras algunos piden mantener a Gabriel Maureira, otros asumen que el canterano ha dejado algunas dudas y necesita alguien que lo presione.

Fernando De Paul se sigue recuperando de su lesión y podría estar de vuelta recién en septiembre. De ahí deberá tomar ritmo y ver si es que puede jugar, lo que llevaría al cuerpo técnico a pensar en un fichaje más que a esperarlo.

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Colo Colo busca a Santiago Mele para la segunda rueda, pero Independiente no se la pone nada de fácil. El Cacique quiere un nuevo arquero pero el elegido se decide entre llegar a Chile o ir a Argentina.

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En resumen, Colo Colo, Independiente y Mele