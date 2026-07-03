El Cacique vivió una de sus peores noches de la temporada tras sufrir un baile ante los Celestes. Diego Ulloa no escondió su amargura.

Colo Colo sufrió un verdadero papelón en su visita a O’Higgins por la Copa Chile 2026. La noche de este jueves el Cacique cayó goleado por 4 a 1 en Rancagua, con un juego que encendió alarmas y que dejó indignado a su capitán.

Ante la ausencia de varios de los titulares, incluido Arturo Vidal, fue Diego Ulloa quien portó la jineta frente a los Celestes. Es por ello que tras el partido, no dudó en sacar toda la artillería y reconocer que quedaron muy molestos por lo ocurrido.

En resumen

Humillante derrota: Colo Colo sufrió un duro traspié al caer por 4-1 frente a O’Higgins por la Copa Chile 2026 , desaprovechando la oportunidad de asegurar su clasificación anticipada.

sufrió un duro traspié al caer por 4-1 frente a por la , desaprovechando la oportunidad de asegurar su clasificación anticipada. Indignación del capitán: Ante la ausencia de figuras como Arturo Vidal , Diego Ulloa portó la jineta y no ocultó su enorme frustración por el nivel mostrado por el equipo alternativo.

Ante la ausencia de figuras como , portó la jineta y no ocultó su enorme frustración por el nivel mostrado por el equipo alternativo. Exigencia al plantel y disculpas a la hinchada: El canterano albo realizó una fuerte autocrítica, exigiéndole a sus compañeros que el rendimiento debe ser el mismo sin importar quién juegue. Además, le pidió perdón al “pueblo colocolino”, comprometiéndose a corregir los detalles para que algo así no vuelva a ocurrir.

Diego Ulloa termina pidiendo perdón a Colo Colo por la goleada sufrida ante O’Higgins

La goleada sufrida ante O’Higgins no dejó para nada contento a Diego Ulloa. El capitán de Colo Colo en su visita a los Celestes habló luego del partido y sorprendió a los hinchas con su dura autocrítica.

Diego Ulloa comenzó como el capitán de Colo Colo ante O’Higgins. Foto: Photosport.

En conversación con TNT Sports, el lateral izquierdo albo le tiró la oreja a sus compañeros. “Son detalles que tenemos que mejorar y no importa el nombre que esté dentro de la cancha, tiene que rendir de la misma manera en que lo hacemos en el campeonato”.

Fue tras ello que Diego Ulloa arremetió con todo por el papelón de Colo Colo. “Fue un partido duro, estoy muy molesto porque no estamos acostumbrados a perder, eso me emputece mucho. Hay que seguir, levantar la cara y pedirle perdón al pueblo colocolino que nosotros vamos a seguir trabajando para ganar“.

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De hecho, el capitán albo enfatizó en que esto no puede repetirse. “Nada nos quiebra mentalmente, estamos muy fuertes todos tanto los más chicos como lo más grandes, pero hay que mejorar los detalles para que no vuelvan a pasar“, dijo.

Finalmente, el canterano del Eterno Campeón le hizo un llamado al plantel para no confiarse por el momento que atraviesan. “Aunque vayamos primeros y juguemos bien, esto no puede pasar y lo vamos a mejorar, somos muy trabajadores en ese sentido“.

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Por ahora, Colo Colo se mantiene en la cima de su grupo en Copa Chile, pero deja escapar la chance de asegurar la clasificación. El Cacique da vuelta la página de un verdadero papelón y se enfoca en salir a flote rápidamente.

Así queda Colo Colo en la tabla de posiciones de la Copa Chile 2026