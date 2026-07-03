El Tano no se hizo problemas en el Cacique y puso el pecho a las balas tras caer humillado con los Celestes. Explicó su apuesta.

Colo Colo cortó su invicto en Copa Chile en el peor momento y de la peor manera posible. La noche de este jueves el Cacique cayó goleado por 4 a 1 en su visita a los Celestes en un partido que ha generado muchas críticas por la apuesta de Fernando Ortiz.

El técnico sorprendió a todos en la previa del encuentro luego de inclinarse por una formación cargada de figuras jóvenes. Pilares de esta temporada como Arturo Vidal y Joaquín Sosa comenzaron en el banquillo, lo que a la larga le terminó costando más que caro y lo obligó a dar explicaciones por lo ocurrido.

En resumen, la derrota de Colo Colo…

Fin del invicto: Colo Colo perdió su racha perfecta en la Copa Chile tras caer por un contundente 4-1 en su visita a O’Higgins, sufriendo el revés más duro en lo que va de la temporada.

Colo Colo perdió su racha perfecta en la tras caer por un contundente 4-1 en su visita a O’Higgins, sufriendo el revés más duro en lo que va de la temporada. La polémica rotación de Ortiz: El DT del Cacique fue el principal blanco de críticas tras alinear una formación juvenil y dejar en la banca a referentes como Arturo Vidal .

El DT del Cacique fue el principal blanco de críticas tras alinear una formación juvenil y dejar en la banca a referentes como . Siguen líderes y con opciones de clasificar: A pesar del golpe anímico, el equipo albo mantiene el liderato de su grupo y podrá asegurar su clasificación a la siguiente fase.

Fernando Ortiz defiende la formación de Colo Colo ante O’Higgins

Colo Colo no pudo salvar su invicto en la Copa Chile y sumó su primera derrota de la peor forma: con una goleada. El 4 a 1 que sufrió el Cacique a manos de O’Higgins ha puesto en duda los nombres por los que se inclinó Fernando Ortiz en un duelo donde debían ganar para asegurar la clasificación.

La cara de Fernando Ortiz en plena goleada de O’Higgins contra Colo Colo lo dice todo. Foto: Photosport.

Tras el encuentro y ante las críticas que recibió su formación joven, el DT decidió explicar por qué fueron esos los elegidos. “Yo dije en la previa del partido, la configuración de partidos y viendo la semana que hay problemas, dolencias, situación, partidos muy seguidos, tenía la necesidad de ver a los jóvenes“.

En esa misma línea, Fernando Ortiz aseguró que el once que paró en la cancha tenía con qué sostenerse. “Había un mix de toma de decisiones que me llevaran a presentar lo que yo consideraba los mejores para este partido“.

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Finalmente, el técnico le hizo un llamado al plantel de Colo Colo después de este revés. “El análisis lo haré el día de mañana y los errores corregirlos cuando trabajen. Es algo que sucede, que no nos tiene que volver a suceder“.

Pese al mal resultado, el Eterno Campeón sigue como líder de su grupo y con un triunfo en la próxima fecha ante Deportes Recoleta el lunes 6 de julio desde las 19:30 horas, puede clasificar. No obstante, el golpe anímico de esto de seguro dejará a varios juveniles en duda.

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Colo Colo sufre quizás el revés más duro en lo que va de temporada 2026. El Cacique no pudo con su sangre joven y deja en evidencia que no le sobra nada en su plantel si quiere ser campeón a fin de año.

Así queda Colo Colo en la tabla de posiciones de la Copa Chile 2026