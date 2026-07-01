El entrenador de Colo Colo aseguró que aún no se siente clasificado en Copa Chile y afirma que no tiene pensado dosificar contra O'Higgins.

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Colo Colo ultima detalles para visitar a O’Higgins este jueves por el partido pendiente de la segunda fecha del Grupo E de Copa Chile 2026. Los albos vienen de ganarle a Unión Española (0-3), a los mismos celestes (3-2) y a Deportes Recoleta (0-3).

Desde el estadio Monumental, el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, se mostró contento por lo mostrado hasta ahora en el certamen que mezcla la Primera A con la Primera B, y confía en conseguir una nueva victoria ante los rancagüinos.

“Son tres victorias donde siempre intentamos buscar los puntos, tanto de local como de visitante. Somos un equipo que vamos a proponer y tratar de sacar una victoria. Lo hemos conseguido, pero a la vez estamos lejos de clasificar. Prepararemos el partido para seguir creciendo y sumando“, dijo Ortiz.

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Colo Colo escapado en el punta

Agrega que “no consideramos si el rival es de Primera División o de una menor categoría. Nosotros siempre enfrentamos al rival con el respeto que se merece, buscando conseguir el resultado”.

Colo Colo y Ortiz no se confían contra O’Higgins.

“O’Higgins de local juega muy bien, quizás no viene bien en al sumatoria, pero iremos con lo mejor que tengamos. No tengo claro que voy a presentar aún, pero lo que entre será lo necesario para sacar los puntos“, complementó consultado por la posibilidad de dosificar.

Los albos son punteros en el Grupo E con canasta completa (9 puntos en tres partidos). Le siguen Unión Española (4), Deportes Recoleta (4) y O’Higgins (2).

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El partido entre O’Higgins y Colo Colo está programado para este jueves 2 de julio, desde las 20:30 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.

Resumen:

-Colo Colo enfrentará a O’Higgins este jueves 2 de julio a las 20:30 horas.

-Fernando Ortiz mantiene al equipo líder del Grupo E con 9 puntos acumulados.

-Estadio El Teniente en Rancagua será la sede del encuentro por Copa Chile 2026.