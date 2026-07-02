Lamine Yamal y España van con todo: serán rivales de Croacia o Portugal en octavos de final del Mundial, pero avisan que no le tienen miedo a nadie.

España derrotó por 3-0 a Austria por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, con dos goles de Mikel Oyarzábal y otro de Pedro Porro. Sin embargo, la gran figura de los ibéricos, premiado como el MVP del partido, fue Lamine Layal.

Ya en octavos de final, España espera rival del ganador del duelo entre Portugal y Croacia, duelo programado para el próximo lunes 6 de julio. A Lamine le da lo mismo enfrentar al equipo encabezado por Cristiano Ronaldo o Luka Modric.

“Me da igual la verdad, jugar ante Croacia o Portugal. Sería un honor jugar contra Cristiano, pero me da igual quién sea el rival“, dijo tajante Yamal.

Agregó que “el momento importante es ahora porque si pierdes te vas a casa. Ningún español quiere eso. Tenemos que seguir creciendo en todo, pero sabemos la calidad que tenemos y no le tenemos miedo a ninguna selección“.

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Yamal y el sueño de ganar el Mundial con España

Por otro lado, el atacante de 18 años y los registros del Barcelona manifestó que “el Mundial es lo más grande que hay en el fútbol, cada niño sueña con jugar al fútbol y sólo pienso en cumplir mi sueño de ganar un Mundial con España“.

Lamine Yamal y España esperan “sin miedo” a Portugal o Croacia.

“Estoy muy contento por el partido y la clasificación, que era lo más importante. Queríamos ir a Dallas para los octavos de final”, expuso.

Yamal comenzó el Mundial entre algodones con problemas físicos: “poco a poco me voy sintiendo como soy yo, con las carreras y los regates que necesito“.

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“Ya estoy al cien por ciento y preparado para jugar lo que el míster quiera. Tengo que seguir cuidándome pero estoy al cien. Desde que salgo del hotel hasta que acaba el partido sólo disfruto”, sentenció Lamine Yamal.

Resumen:

-España derrotó 3-0 a Austria en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

-Lamine Yamal fue elegido el MVP del partido en la victoria sobre Austria y revela que no le teme a Portugal, Croacia y ninguna selección.

-España jugará octavos de final en Dallas contra el ganador de Portugal y Croacia.