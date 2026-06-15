Si bien es la máxima figura y lleva ese número en los Culés, durante la cita planetaria el extremo llevará otro. Aunque algunos apuntan a Lionel Messi, el motivo es otro.

Lamine Yamal es uno de los jugadores que más llama la atención en el Mundial 2026. El astro del Barcelona llega al torneo como una de las principales figuras del Barcelona y es serio candidato a ganar la cita planetaria junto a España, aunque con un detalle que no ha pasado desapercibido.

El extremo de 18 años disputará el certamen pero sin utilizar la 10 que porta en los Culés. Esto no ha dejado de llamar la atención, ya que muchos lo ven como la principal figura y esperaban comprar su camiseta, la que finalmente llevará el 19 por una razón.

Y es que si bien se especuló con que llevará ese número en homenaje a Lionel Messi, uno de los ídolos del club que representa y el que usara en su primera Copa del Mundo, lo cierto es que no es tan así. Esto, ya que el motivo tiene que ver con un acuerdo que hay en su selección para respetar a los que llevan más tiempo.

El motivo por el que Lamine Yamal no usa la 10 de Barcelona en España durante el Mundial

Lamine Yamal se prepara para hacer su debut en el Mundial 2026 junto a España. El extremo sale a disputa su primera cita planetaria a nivel adulto y lo hace con un dorsal que nadie esperaba: el 19.

Lamine Yamal no usará la 10 del Barcelona en el Mundial con España y lo cambia por el 19. Foto: Getty Images.

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Pese a que los hinchas esperaban verlo con la 10 que viste en el Barcelona, lo cierto es que no será así. ¿La razón? En la selección española se utiliza un sistema de elección de camisetas en la que quienes tienen una mayor cantidad de partidos oficiales tienen la prioridad a la hora de los números.

En el caso de la Roja de Europa, es Dani Olmo quien gracias a sus 50 apariciones ya tiene asegurado ese dorsal. Por su parte, la joven estrella culé no llega más allá de los 25 compromisos con el país al que decidió defender.

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De esta manera, Lamine Yamal jugará el Mundial 2026 con la camiseta 19 y no con la 10 que los hinchas esperaban. Sin duda un detalle no menor y que ya genera debate en redes sociales.

Habrá que esperar para ver si es que a Dani Olmo no le termina pesando. El jugador ha quedado a la sombra del astro del Barca y espera demostrar en la cita planetaria que tiene argumentos para pelear entre los mejores jugadores del mundo.

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Lamine Yamal llevara la camiseta 19 durante el Mundial, dejando la 10 para uno de sus compañeros. España se encomienda a la figura del Barcelona para alcanzar su segunda Copa del Mundo y así consolidarlo como la gran estrella del futuro del fútbol.

Los números de Lamine Yamal en la última temporada

Lamine Yamal llega al Mundial 2026 con España después de haber disputado un total de 45 partidos oficiales con el Barcelona. En ellos aportó con 24 goles y 18 asistencias en los 3.702 minutos que estuvo dentro del campo de juego.

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En resumen, Lamine Yamal y España