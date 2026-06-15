El lateral, que debuta en el Barcelona, fue oficializado como la primera incorporación de Mou para la próxima temporada. Todo esto mientras se enfoca en el Mundial con España.

Real Madrid da el gran golpe y asegura a su primer fichaje tras la llegada de José Mourinho: Marc Cucurella. Después de días de rumores, este lunes los Merengues hicieron oficial el arribo del lateral para la próxima temporada.

Luego de ganar las elecciones, Florentino Pérez prometió armar un equipo de ensueño para el retorno de Mou. El español de 27 años y que estuviera en Chelsea fue uno de los apuntados, tardando un par de días en llegar a acuerdo.

La noticia ha generado un enorme impacto en España. Esto, ya que el jugador logra su traspaso a horas de hacer su estreno en el Mundial 2026 junto a la Roja de Europa y en medio de la ira de los hinchas de Barcelona, donde debutó en el profesionalismo.

Marc Cucurella llega al Real Madrid justo antes del debut en el Mundial

El Real Madrid ya tiene listo a su primer refuerzo directamente desde el Mundial. A la espera de su estreno con España, los Merengues confirmaron el arribo de Marc Cucurella con un extenso contrato.

Marc Cucurella ya viste oficialmente la camiseta del Real Madrid. Foto: Real Madrid.

A través de sus redes sociales el club anunció la llegada del lateral que brillara en la Premier League en la última temporada. “El Real Madrid C. F. y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella“, señalaron de entrada en un comunicado.

Eso no es todo, ya que los Merengues también revelaron que el melenudo firmó un contrato de varios años. “Queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032“.

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La noticia llevó a que su ahora ex club lo despidiera con emoción. “Todos en el Chelsea FC queremos agradecer a Marc su dedicación durante su etapa en el club y su papel fundamental en nuestros recientes logros”.

La noticia llega a horas de que el jugador haga su estreno junto a España en el Mundial. Si será una presión o no está por verse, pero lo que sí está claro es que el gigante español da un golpe a la mesa para ir a pelear por todo en su próxima campaña.

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Real Madrid asegura a Marc Cucurella como su flamante refuerzo para la temporada 2026/27. Los Merengues tienen un nuevo lateral y ruegan para que, ahora sí, hayan dado en el clavo para volver a pelear entre los mejores de Europa.

Los números de Marc Cucurella en la última temporada

Marc Cucurella llega al Real Madrid luego de haber disputado un total de 50 partidos oficiales en la temporada 2025/26 con Chelsea. En ellos aportó con 1 gol y 4 asistencias en los 3.871 minutos que estuvo dentro de la cancha.

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En resumen, Real Madrid y Cucurella