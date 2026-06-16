Salah aseguró que ya no es conveniente que Pellegrini venga a la selección chilena y no lo ve como entrenador de La Roja. Quizás sí en un cargo técnico-gerencial.

El fútbol nacional mantiene la ilusión por más difícil y nebuloso que se vea. Son muchos los que esperan ver pronto a Manuel Pellegrini como entrenador de la selección chilena, aunque uno de sus cercanos cree que ya pasó el momento.

Arturo Salah y Pellegrini están unidos por la escuela de Fernando Riera, el histórico Tata. El mismo ex delantero y otrora entrenador de La Roja, Colo Colo y Universidad de Chile estuvo cerca de convencer al ingeniero de dirigir la selección cuando asumió la presidencia de la ANFP entre 2016 y 2019.

En conversación con Radio Infinita, Salah manifestó que “si es por Manuel, por protegerlo, que no venga a la selección. Si es por el fútbol chileno, que venga“.

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Salah: “Ya no veo a Pellegrini como entrenador de la selección”

“Es una decisión que él tiene que tomar cuando las cosas estén claras, ahora no hay ninguna claridad. Y que se den los tiempos. Cuando quise traerlo no ocurrió“, agregó.

Salah cree que ya no es el momento para que Pellegrini venga a la selección.

Salah incluso sostiene que “ya no lo veo como entrenador de la selección, sino como el hombre que dirija una dirección técnica integral: recorriendo el país, involucrando a los entrenadores en el proyecto, meterse con el fútbol amateur, profesional, joven. Requiere un liderazgo como el que él tiene”.

“Tiene que ser el director técnico nacional. Ese sería un buen cargo. Llegó a dirigir al Real Madrid, es como para un sacerdote ser papa. No sé si se aquilata acá en Chile la dimensión de lo que hizo Manuel. El problema nuestro es cómo tomamos los resultados“, sentenció Salah.

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Cabe recordar que actualmente Manuel Pellegrini se desempeña como entrenador del Real Betis, en la Primera División de España. Con los sevillanos tiene contrato hasta junio de 2027.

Resumen:

-Junio de 2027 es cuando expira el contrato de Manuel Pellegrini con Real Betis.

-2016 a 2019 es el período en que Arturo Salah presidió la ANFP.

-Real Madrid fue dirigido previamente por el técnico chileno durante su carrera profesional.