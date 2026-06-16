Tras un fallo inicial que condenaba al equipo en abril pasado, la Segunda Sala se pronunció y anuló la medida. Revisa cómo queda la clasificación del torneo ahora.

La Liga de Primera ya finalizó en su primera rueda y entrará en receso mundialero mientras se juega la Copa Chile. Es ahí donde uno de los clubes saca cuentas alegre tras revertir la sanción inicial que le iba a quitar tres puntos.

Se trata de U de Concepción, que en abril pasado fue castigado por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Según informa el periodista Sergio Gody, “el club había sido denunciado por pagar fuera de plazo el IVA de Febrero”.

“De manera unánime (la Segunda Sala) concluye que ‘sí se configuró el caso fortuito o fuerza mayor invocado —el robo del teléfono del único funcionario autorizado y portador del soft token, hecho inesperado frente al cual el Club obró con la diligencia exigible—”.

Así queda la tabla de la Liga de Primera

U de Concepción finalmente no sufrirá la resta de tres puntos con la que fue sancionada en abril pasado. La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina revocó el castigo y el Campanil mantiene sus unidades en la Liga de Primera.

El fallo fue acordado por unanimidad por los integrantes del Tribunal, quienes concluyen que por razones de fuerza mayor se pagó atrasado el IVA de febrero. Los foreros arriesgaban quedar a tres puntos del descenso con el castigo.

Finalmente, U de Concepción se mantiene en la posición 11° de la Liga de Primera, con 19 unidades. Ahora se ponen en modo Copa Chile, donde este sábado debutan.

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Al frente estará Rangers de Talca, equipo necesitado de victorias tras su terrible campaña en Primera B. El duelo será este sábado 20 de junio, a las 18.00 horas en el estadio Iván Azócar.