El técnico de los azules tomó una importante decisión para el último duelo de la primera rueda, este jueves en el Nacional.

Universidad de Chile tendrá importantes novedades para enfrentar este jueves a O’Higgins, por la última fecha de la primera rueda de la Liga de Primera 2026, en el Estadio Nacional.

Esto, porque Fernando Gago movió sus piezas tratando de encontrar nuevamente el camino tras el empate 2-2 ante Unión La Calera, que lo tiene muy lejos de la pelea por el título.

Según informó el medio Emisora Bullanguera, el técnico argentino dejó fuera de la citación ante los de Rancagua a dos importantes jugadores en la U: Franco Calderón y Lucas Assadi.

Lucas Assadi suma críticas desde su DT en la U.

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Franco Calderón y Assadi fuera en la citación de la U

Fue el mismo medio quienes entregaron detalles de la decisión de Fernando Gago para dejar fuera de la lista de convocados a Franco Calderón y Lucas Assadi, dejando de lado los rendimientos.

Esto, porque del argentino aseguran que, pese a las críticas de los hinchas, el motivos es que “el defensor está con un cuadro viral que no lo dejó entrenar con normalidad, donde incluso no participó de la práctica esta jornada”.

Por otro lado, Lucas Assadi, que es banca en la U y suma minutos en los segundos tiempos “sufrió la perdida de su abuelo esta semana, lo que lo afectó en gran parte y se le dio tiempo para compartir en familia”.

Con esto, se esperan cambios, al menos en la defensa para definir la formación titular de la U para el choque ante O’Higgins, que es muy importante para la diferencia con Colo Colo.

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