El defensor lidera los rumores de salida a mitad de temporada, aunque aclaró su situación y la chance de ir a San Lorenzo.

Universidad de Chile se prepara para la ventana de invierno del mercado de fichajes, donde no sólo piensa en refuerzos, porque también habrá jugadores que verán la puerta de salida del Centro Deportivo Azul.

Uno que comenzó a liderar los rumores fue el defensa Franco Calderón, donde surgieron diversas informaciones, desde que terminaba contrato hasta un guiño de Gustavo Álvarez por llevarlo a San Lorenzo.

Algo que con el correr de las horas ha ido perdiendo fuerza, teniendo en cuenta una respuesta que el propio argentino entregó públicamente: “No tiene intención de salir”.

Se aleja la opción de Gustavo Álvarez con Franco Calderón en San Lorenzo. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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Franco Calderón hasta 2027 en U de Chile

Fue el periodista Marcelo Díaz, de TNT Sports, quien entregó nuevos detalles de la situación de Franco Calderón en Universidad de Chile, descartando de plano las ganas de dejar el club.

Pese que ha perdido protagonismo desde el arribo del técnico Fernando Gago, donde pasó a ser suplente de Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez, el “Chaco” no piensa tirar la toalla.

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“Ante las distintas versiones, se lo pregunté directamente y efectivamente terminar su vínculo en 2027 y no tiene ninguna intención de irse ahora a mitad de temporada“, explicó el periodista.

“Salvo que llegue un club y pague su cláusula, que no es baja, y pese a que decían que Álvarez se había fijado. Si San Lorenzo lo quiere tiene que poner plata”, profundizó.

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