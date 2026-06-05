En conversación con RedGol, el "Cóndor" cuestionó que Lawrence Vigouroux pueda ser de la partida en desmedro del iquiqueño.

Este sábado, la Selección Chilena jugará un partido amistoso internacional ante un Portugalque se despide antes de jugar el Mundial 2026. Para este duelo, el técnico Nicolás Córdova deberá dilucidar una de las dudas en la formación titular.

Esa es en la portería, donde si bien durante el actual proceso del DT nacional es Lawrence Vigouroux por sobre Thomas Gillier, la vuelta a la convocatoria de Brayan Cortés proyecta su regreso al 11 estelar tras más de un año de ausencia.

Para resolver esa interrogante, en RedGol le dimos la palabra a uno de los mejores arqueros en la historia de Chile como Roberto Rojas. El Cóndor fue categórico en su elección para el amistoso por el iquiqueño en desmedro del nacido en Londres.

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¿Por qué Rojas elige a Cortés como titular en Chile?

“Yo creo que si lo llamó (Córdova) es porque va a ser útil para el equipo“, expresa el ex portero, para luego apuntar que “si lo llaman para estar en la reserva, me parece que es un poco injusto con Cortés, ya que él demostró en una liga difícil su buen rendimiento“, en referencia al fútbol argentino.

Ante la opción que Vigouroux pueda ser titular en Chile ante Portugal, el Cóndor sostuvo que “yo no sé cuál es el rendimiento que él tiene hasta ahora, pero no puede llamar a Cortés para ser reserva de un jugador que no tiene experiencia, casi ni una experiencia internacional”.

“Puedo estar equivocado en ese sentido, pero me parece que Cortés no puede estar de suplente de un arquero que no tiene una importancia como la que él tiene”, finalizó Roberto Rojas para dejar clara su preferencia de cara al amistoso internacional.

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¿Cuándo se juega el amistoso?

El duelo entre la Selección Chilena y Portugal se disputará este sábado 6 de junio desde las 13:45 horas (de nuestro país). El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nacional do Jamor, ubicado en Oeiras.

En síntesis

Selección Chilena jugará un amistoso internacional contra Portugal este sábado.

jugará un amistoso internacional contra Portugal este sábado. Brayan Cortés regresó a la nómina de Chile tras un año de ausencia.

regresó a la nómina de Chile tras un año de ausencia. Roberto Rojas defendió la titularidad de Cortés sobre Lawrence Vigouroux.

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