Se tomó la decisión final para cumplir con el último partido de la fecha FIFA para la Roja, tras la polémica en España.

La selección chilena podrá jugar sus dos amistosos en la fecha FIFA, luego que se confirmó que el duelo ante el Congo cambiará de país, luego de la negativa en España por temas sanitarios.

Los dirigidos por Nicolás Córdova se preparan para el duelo de este sábado ante Portugal de Cristiano Ronaldo, pero tenían dudas para el compromiso ante los africanos.

Esta jornada se tomó la decisión de mover el encuentro de país, siendo Francia la nueva localidad que albergará el último amistoso antes del Mundial 2026.

Los hinchas podrán ver a la selección chilena en Francia. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

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Chile vs Congo se mueve a Francia

Si bien en la selección chilena manejaban tres posibles escenarios para desplazar el amistoso contra el Congo, esta jornada se tomó la definición para cambiar la sede.

Según detalla radio ADN “el compromiso entre La Roja y el seleccionado africano se jugará finalmente el próximo martes 9 de junio a las 14:00 horas de Chile en Orleans, Francia“.

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Con esto queda en el pasado la opción en Cadiz quienes dieron la negativa por un brote de ebola en el Congo, por lo que pidieron restricciones sanitarias que imposibilitaron el duelo.

Por lo mismo, la selección chilena podrá completar sus dos duelos amistosos de la fecha FIFA, de manera que Nicolás Córdova podrá tener más oportunidades para ver a los jugadores.