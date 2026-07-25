Según informa Olé al otro lado de la cordillera, Arruabarrena piensa en dosificar contra Riestra, pensando en la revancha contra O'Higgins. Aún hay muchas dudas en la formación, pero Paredes no juega.

Boca Juniors visita a Deportivo Riestra este domingo por la primera fecha de la Liga Profesional Argentina, a días de la victoria mínima contra O’Higgins (1-0) en La Bombonera, por la ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

Tras el duelo de este domingo, el xeneize debe definir el paso a los octavos de final de la Sudamericana contra los celestes, este jueves 30 de julio, en el estadio El Teniente de Rancagua.

Los plazos son acotados y la obligación de Boca es permanente, pero el 1-0 más pasajes del juego de los chilenos en Buenos Aires tiene complicado al cuadro que dirige Rodolfo Arruabarrena. Así las cosas, los trasandinos no se confían y prefieren los recaudos al exceso de confianza.

Y todo indica que, por miedo o precaución, Boca dosificará con el fin de guardarse para O’Higgins: “sin Leandro Paredes y con algunos cambios, el posible equipo de Boca para visitar a Riestra“, publica Olé agregando que “Arruabarrena piensa también en la revancha del jueves ante O’Higgins por la Copa Sudamericana“.

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La probable formación de Boca con dosificación

Cabe recordar que Paredes, el reciente mundialista y figura de la ida contra O’Higgins, es uno de los pilares de este Boca. Y el xeneize le da descanso contra Riestra.

“Boca no puede pensar sólo en el partido de este domingo ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, por la primera fecha del Torneo Clausura. La revancha del playoff de la Copa Sudamericana ante O’Higgins en Chile será el jueves y define el pase a los octavos de final, tras el corto triunfo 1-0 en la ida en la Bombonera. Es por eso que el Vasco Arruabarrena no definió la formación y puede haber algunos cambios”, agrega Olé.

Exponen que “lo que sí está claro de antemano es que no estará Leandro Paredes, a quien el DT le dio descanso obligado después de que salió a jugar ante el equipo chileno a los cuatro días de la final del Mundial ante España. (…) Los cambios son decisiones que el Vasco terminará de tomar sobre la marcha, con un ojo puesto en Riestra y el otro inevitablemente en Chile“.

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Boca, con varias dudas aún, formaría ante Riestra con Alvaro Montero en el arco; Dylan Gorosito (Malcom Braida), Lautaro Di Lollo (Nicolás Figal), Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda y Alan Velasco en mediocampo; y Miguel Merentiel (Ángel Romero) en ataque.

Resumen:

-Boca Juniors visita a Deportivo Riestra este domingo por la Liga Profesional Argentina.

-Leandro Paredes tendrá descanso en Boca Juniors previo al partido de Copa Sudamericana.

-La revancha contra O’Higgins será el jueves 30 de julio en Rancagua.