El ex Universidad de Chile partiría a una nueva liga, dejando Dinamarca. Solo detalles lo separan de esta nueva aventura.

Las esperanzas de un Mundial 2030 con la Selección Chilena entre los clasificados es cada vez menos un sueño. Lamentablemente, no se debe a una mejoría en La Roja, sino más bien al formato que podría tener la próxima Copa del Mundo.

Podrían, fácilmente, ser 64 los equipos clasificados al Mundial. Pese a ello, nada nos habla de cómo llegará el Equipo de Todos, en caso de que así sea. Hay algunos nombres que empiezan a brillar en el extranjero y que traen aparejada la esperanza.

Uno de ellos es Darío Osorio. El ex Universidad de Chile podría dar un gran salto en Europa. Si bien no es una de las grandes ligas del Viejo Continente la que toca a la puerta del jugador nacional, sí lo hace una con mucho más renombre que la danesa.

ver también Le hace la cruz a Turquía: Darío Osorio pone como prioridad a estas cinco ligas de élite

¿Dónde podría recalar Darío Osorio?

Según el sitio Ajansspor, sería el Trabzonspor de Turquía el equipo que habría retomado las conversaciones para quedarse con el formado en la Universidad de Chile. Ahora, las posiciones entre el Midtjylland y el elenco turco estarían más cerca.

No, no podría cambiarse a un equipo de nombre más fácil. De Midtjylland a Trabzonspor. Sin embargo, los trabalenguas no complican a Darío Osorio, que habría cambiado de opinión y estaría abierto a cambiarse de liga y dejar de lado la insistencia sobre los grandes campeonatos del Viejo Continente.

En un principio, el cuadro turco había ofrecido 15 millones por la carta de Darío Osorio. No obstante, los daneses rechazaron esa oferta, pidiendo, por lo menos, 20 millones de euros para dejar partir al ex azul.

Darío Osorio coquetea con la liga turca | Getty Images

Debut de la Superliga danesa: Darío Osorio dio una asistencia

Darío Osorio tuvo un buen debut en el inicio de la Superliga danesa. El chileno se anotó con una asistencia en el duelo que el Midtjylland le ganó al Sonderjyske por 3-2.

A los 35 minutos del primer tiempo, el ex jugador del Romántico Viajero dio un pase-gol preciso para Valdemar Andreasen, quien marcó el 2-1 parcial para el Midtjylland.