A los clubes de la Premier League les salió competencia: el Benfica se mete por los palos con la convicción de que Darío Osorio es el refuerzo ideal. La U atenta con parte del pase.

Darío Osorio podría estar viviendo sus últimos días como jugador del Midtjylland de Dinamarca. Hace meses que el delantero formado en Universidad de Chile aparece en órbita de equipos de la Premier League de Inglaterra como el Liverpool, Everton, Crystal Palace, Bournemouth y Arsenal.

Sin embargo, un nuevo club se mete por los palos con intención de fichar a Osorio, y es un club de renombre que significaría un buen salto en su carrera, aunque no en Inglaterra. Se trata del Benfica de Portugal.

“Se sumó un nuevo interesado por su fichaje. Benfica tiene en una lista reducida de probables fichajes al formado en Universidad de Chile, quien es del gusto total del nuevo técnico del elenco portugués, Marco Silva“, informó Radio ADN.

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El DT ya sondeó de Osorio y la U es dueña de una parte y beneficios

Según la misma 91.7 FM, el entrenador recién llegado al Benfica en reemplazo de José Mourinho sigue hace rato a Osorio. De hecho, ya lo había sondeado cuando dirigía al Fulham. Hoy en los lusos lo ve como un refuerzo primordial.

¿Osorio a Benfica? La U es dueña del 10% del pase y los beneficios por mecanismo de solidaridad y de derechos de formación.

Las estimaciones apuntan a una negociación que podría alcanzar los 15 millones de euros, con el detalle que la U mantuvo el 10% del pase del jugador. Es decir, esta venta de Osorio le reportaría a Universidad de Chile 1,5 millones de la moneda del Viejo Continente.

Eso para empezar, pues los azules también califican para recibir dineros por Osorio mediante el mecanismo de solidaridad y de derechos de formación de la FIFA.

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Darío Osorio partió de la U al Midtjylland a fines de agosto de 2023. Desde entonces, y hoy con 22 años, ha disputado la sorprendente cifra de 110 partidos con los daneses y un registro de 23 goles y 15 asistencias.

Resumen:

-Darío Osorio es pretendido por Benfica a petición del técnico Marco Silva.

-15 millones de euros alcanzaría su negociación, dejando 10% para Universidad de Chile.

-110 partidos ha jugado en Midtjylland, registrando 23 goles y 15 asistencias.