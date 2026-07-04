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Paraguay vs Francia MINUTO a MINUTO: todos los detalles de los octavos del Mundial 2026

La Albirroja quiere dar una nueva sorpresa luego de dejar en el camino a Alemania.

Por César Vásquez

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Paraguay y Francia se enfrentan en Filadelfia.
© GettyParaguay y Francia se enfrentan en Filadelfia.

La Copa del Mundo 2026 no tiene descanso y ya arranca la emoción de los octavos de final. Esta vez es Paraguay la selección que desafía a la poderosa Francia.

La Albirroja dio un verdadero golpe a la cátedra al resistir durante 120 minutos ante Alemania y vencerlos por penales. Ahora tienen un desafío mayor ante Francia, una de las mayores favoritas a quedarse con el título, pero por algo a Gustavo Alfaro le dicen “el cazador de utopías imposibles”. Todo puede suceder en Filadelfia.

Los galos vienen con un tranco muy sólido. Ganando con comodidad sus partidos y sin dejar dudas. Eliminaron a Suecia sin despeinarse y ahora no quieren problemas con Paraguay. En el Mundial de las sorpresas, donde Cabo Verde tuvo contra las cuerdas a Argentina, insistimos: todo puede suceder.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Paraguay vs Francia:

La temperatura amenaza

En la previa al partido entre Paraguay y Francia ha existido mucha preocupación por el calor. Se espera que a la hora del encuentro los termómetros puedan llegar a los 42°, algo que pone en peligro el bienestar de los jugadores de ambas selecciones.

Formación de Francia

Didier Deschamps pondrá esta alineación contra Paraguay:

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La formación de Paraguay

Estos son los once elegidos por Gustavo Alfaro para enfrentara a Francia:

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¿Dónde ver a Paraguay vs Francia?

Podrá ser visto en TV por Chilevisión y DSports, mientras que por streaming estará disponible por DGO, Prime Video, Paramount+, DAZN y las plataformas digitales de CHV

¿A qué hora juega Paraguay vs Francia?

Este partido será a las 17:00 horas de Chile, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

Partidazo en Filadelfia

Hola amigos, bienvenidos a una nueva transmisión MINUTO a MINUTO. Esta vez es Paraguay y Francia las selecciones que se enfrentan en Filadelfia, la ciudad de Rocky. Así como el Semental Italiano derrotó al poderoso Apollo Creed, la Albirroja confía en dar el golpe ante los galos.

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