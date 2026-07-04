La Copa del Mundo 2026 no tiene descanso y ya arranca la emoción de los octavos de final. Esta vez es Paraguay la selección que desafía a la poderosa Francia.

La Albirroja dio un verdadero golpe a la cátedra al resistir durante 120 minutos ante Alemania y vencerlos por penales. Ahora tienen un desafío mayor ante Francia, una de las mayores favoritas a quedarse con el título, pero por algo a Gustavo Alfaro le dicen “el cazador de utopías imposibles”. Todo puede suceder en Filadelfia.

Los galos vienen con un tranco muy sólido. Ganando con comodidad sus partidos y sin dejar dudas. Eliminaron a Suecia sin despeinarse y ahora no quieren problemas con Paraguay. En el Mundial de las sorpresas, donde Cabo Verde tuvo contra las cuerdas a Argentina, insistimos: todo puede suceder.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Paraguay vs Francia: