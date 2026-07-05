Philippe Diallo le contestó a Chilavert tras los dichos racistas del paraguayo contra la selección francesa. El timonel del fútbol galo se le lanzó sin anestesia al otrora portero.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, no se quedó callado y respondió a las bulladas palabras de José Luis Chilavert, el ex arquero de la selección paraguaya, quien desde su retiro se ha mantenido “vigente” en base a polémicas mediáticas, una tras otra.

En la previa del duelo de Paraguay contra Francia, el arquero que quiso marcarle un gol de penal a Sergio Vargas con la selección chilena y no pudo, calificó a los galos como un equipo francés.

Las declaraciones calificadas racistas por muchos, apuntaba a la gran cantidad de jugadores de raza negra en Francia, los que son descendientes de africanos o eligieron defender el cuadro galo en vez de la selección de sus países originarios.

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Chilavert, hombre caído en desgracia

“Condeno en los términos más enérgicos posibles los comentarios racistas de José Luis Chilavert contra la selección francesa“, dijo Philippe Diallo.

La publicación de Chilavert que dejó la escoba entre Paraguay y Francia.

El máximo directivo del fútbol francés sentenció tajante y sin anestesia que “si en su día Chilavert fue un gran portero, ahora este hombre ha caído en desgracia“.

Cabe recordar que Chilavert reaccionó en redes sociales a unas declaraciones del ex seleccionado de Francia, Christophe Dugarry, quien manifestó que “Paraguay va a ser vapuleado, humillado. Querrán defender porque son incapaces. Incapaces. Repito dos veces para que quede claro, de jugar cualquier tipo de partido ofensivamente”.

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En respuesta a ello, Chilavert afirmó “Christophe, tienes razón. En el mundial del 98 enfrentamos a los franceses y ahora Paraguay enfrentará a una selección de África”.

Resumen:

-José Luis Chilavert afirmó que Paraguay enfrentará a una “selección de África”.

-Philippe Diallo, presidente del fútbol francés, condenó los comentarios racistas del exportero.

-Christophe Dugarry había declarado previamente que Paraguay sería vapuleado y humillado.