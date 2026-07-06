Estados Unidos vs. Bélgica: Minuto a minuto de partido por octavos de final de Mundial 2026

En un duelo marcado por toda la polémica por el caso Folarin Balogun, los dueños de casa buscarán hacer historia ante los europeos, que van por igualar si mejor registro histórico.

En el medio de una feroz polémica por intervencionismo político hacia la FIFA, se jugará en el Lumen Field el duelo entre Estados Unidos y Bélgica para cerrar la jornada de lunes en los octavos de final del Mundial 2026.

Esto, luego que Donald Trump, Presidente de la nación norteamericana afirmó que se comunicó con Gianni Infantino, mandamás del fútbol planetario, para que retire la tarjeta roja que recibió el delantero Folarin Balogun ante Bosnia-Herzegovina.

Desde Bélgica no quedaron conformes con el dictamen de la FIFA y le advirtieron a Estados Unidos que si ponen en la convocatoria al atacante, acudirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para buscar justicia. Por ahora, el fútbol manda.

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Sigue el minuto a minuto entre Estados Unidos y Bélgica: