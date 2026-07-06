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Mundial 2026

Estados Unidos vs. Bélgica: Minuto a minuto de partido por octavos de final de Mundial 2026

En un duelo marcado por toda la polémica por el caso Folarin Balogun, los dueños de casa buscarán hacer historia ante los europeos, que van por igualar si mejor registro histórico.

Por Alfonso Zúñiga

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Estados Unidos vs. Bélgica por 8° de final del Mundial 2026.
© Getty ImagesEstados Unidos vs. Bélgica por 8° de final del Mundial 2026.

En el medio de una feroz polémica por intervencionismo político hacia la FIFA, se jugará en el Lumen Field el duelo entre Estados Unidos y Bélgica para cerrar la jornada de lunes en los octavos de final del Mundial 2026.

Esto, luego que Donald Trump, Presidente de la nación norteamericana afirmó que se comunicó con Gianni Infantino, mandamás del fútbol planetario, para que retire la tarjeta roja que recibió el delantero Folarin Balogun ante Bosnia-Herzegovina.

Desde Bélgica no quedaron conformes con el dictamen de la FIFA y le advirtieron a Estados Unidos que si ponen en la convocatoria al atacante, acudirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para buscar justicia. Por ahora, el fútbol manda.

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LA AMENAZA QUE SE PUEDE CONCRETAR

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) le indicó a la Federación de Estados Unidos que si incluyen a Folarin Balogun, acudirán a todas las instancias legales para buscar justicia, entre ellas IR AL TAS.

EL PARTIDO DEL MORBO

Luego de todo el revuelo que se causó por el caso Folarin Balogun, es hora de que ESTADOS UNIDOS y BÉLGICA se vean las caras en el Lumen Field de Seattle.

Quien gane será rival de ESPAÑA en cuartos de final del Mundial 2026.

¡Acompáñenos en esta cobertura!

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