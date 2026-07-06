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Portugal vs España MINUTO a MINUTO: todos los detalles de los octavos del Mundial 2026

El Bicho busca dar la sorpresa ante una de la selecciones favoritas a quedarse con el título.

Por César Vásquez

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Cristiano Ronaldo se enfrenta a Lamine Yamal.
© GettyCristiano Ronaldo se enfrenta a Lamine Yamal.

Portugal y España se medirán en uno de los partidos más atractivos de la Copa del Mundo 2026 por los octavos de final. El ganador se meterá en la ronda de los ocho mejores.

Cristiano Ronaldo y compañía llegaron como candidatos a la cita planetaria, sobre todo por el título de la UEFA Nations League en 2025. Sin embargo, en Norteamérica todavía no han podido brillar. Sufrieron mucho para eliminar a Croacia.

España también es candidata, teniendo como gran argumento la Eurocopa conquistada en 2024. Son los favoritos en este encuentro contra Portugal, pero el Bicho suele aparecer contra los ibéricos y en este torneo, las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Portugal vs España:

Una final anticipada

Hola amigos, bienvenidos a este nuevo MINUTO a MINUTO. Esta vez es Portugal y España los países que se enfrentan en octavos, en un duelo que bien pudo ser la final del torneo. Será un partidazo.

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