¿Se olvidó de Chile? La comentada postal de Ben Brereton Díaz en pleno Mundial

El delantero del Southampton abrió debate con una postal de su hijo con una particular camiseta.

Ben Brereton Díaz vuelve a hacer noticia pero ahora por una particular postal en redes sociales. Lo que de inmediato generó debate entre sus seguidores en plena época de Mundial y que apuntó a un archirrival de la selección chilena.

El delantero retornó al Southampton, pero su futuro podría llevarlo a cambiar de aires. Mientras se define esto en pleno mercado de fichajes, el seleccionado nacional disfruta de sus días de descanso.

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Sin embargo, una postal en medio de sus vacaciones generó revuelo en redes sociales. Esto porque su pareja Kimberley Abbott publicó un “dump” en Instagram. Así es como dicen las nuevas generaciones a un carrusel de fotos al azar.

Pero en estas postales lo que llamó la atención fue que Brereton aparece con su hija Honey cargándola sobre sus hombros. El tema que generó debate es que aparece con una popera con los colores de Argentina.

La postal de la discordia y que protagoniza Ben Brereton Díaz

Los más forofos indicaron que era una camiseta de la albiceleste y que se da por el Mundial donde buscan el Bicampeonato. Mientras que otros apuntaron a que solo sería una popera de bebe y que fue una coincidencia. Incluso recalcaron que ni tiene el mismo estilo de la camiseta actual.

¿Dónde jugará Ben Brereton Díaz?

El delantero nacional disputó la reciente temporada en el Championship con el Derby County pero no logró el ascenso. En total completó 41 partidos con ocho goles y tres asistencias.

Ahora volvió al Southampton, pero el delantero de 27 años despertó el interés de clubes como Derby County, Sheffield United y West Bromwich Albion. Por lo que podría cambiar de equipo en este mercado de fichajes.