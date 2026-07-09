El presidente de Colo Colo respondió de esta forma al presunto interés desde Argentina por el central. "No creo que se mueva", afirmó.

El mercado de fichajes invernal en Colo Colo funciona con una lentitud que asusta a sus hinchas. Todavía no hay claridad sobre los refuerzos que llegarán para el segundo semestre, y sólo registra una salida, de Cristián Riquelme hasta Concepción.

En medio de este ambiente, se mencionó la posibilidad de que el defensor central Jonathan Villagra pudiera partir a Argentina, específicamente a Talleres de Córdoba por pedido de su entrenador Jorge Sampaoli. Sin embargo, nada de eso ocurrirá.

Fue Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien se refirió a los rumores sobre el zaguero de 25 años que llegó a Colo Colo en agosto del 2024. No conforme con ello, sorprendió a todos al confirmar la renovación de su contrato por un largo tiempo más.

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Mosa confirma renovación de contrato en Colo Colo

“No nos ha llegado oferta por ningún jugador. Villagra no se mueve porque hace dos semanas renovó hasta el 2030“, expresó el empresario de origen sirio, quien aclaró que esta movida se gestó gracias al desempeño en cancha del ex Unión Española.

“Él tenía contrato hasta 2028 y hace un tiempo renovó hasta el 2030 entonces no creo que se mueva, y además él sabe que puede entregar acá en Colo Colo más de lo que ha ido entregando“, puntualizó Aníbal Mosa por la continuidad del central.

En su paso por la institución, Jonathan Villagra disputó entre torneos locales e internacionales un total de 48 partidos oficiales. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 3.237 minutos dentro de la cancha. Ganó el Campeonato Nacional y la Supercopa en 2024.

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