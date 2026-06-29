Confirmó a ex Colo Colo: El comentado fichaje de Deportes Concepción al puro estilo GTA VI

El cuadro lila informó la llegada de Cristian Riquelme para luchar por la permanencia en la Liga de Primera.

El mercado de fichajes se sigue moviendo en el fútbol chileno y ahora es Deportes Concepción el que suma un nuevo nombre. Es que en plena época de Mundial, los lilas ya avanzaron con la llegada del “Chapa” Martínez para el medio campo y ahora con Cristián Riquelme para la banda izquierda.

El ex Colo Colo no se pudo afianzar con Jorge Almirón ni con Fernando Ortiz. Por lo que se decidió su salida del club para buscar más rodaje.

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Es así como en el horizonte apareció el cuadro lila de Fernando Díaz para luchar por la permanencia en la Liga de Primera. Lo que se oficializó este lunes tras la caída por Copa Chile ante Deportes Puerto Montt por 2-0.

“¡Bienvenido al León! Cristián Riquelme se incorpora a Deportes Concepción 2026. Con 22 años, el lateral izquierdo llega al Conce tras desarrollar su carrera en Everton y Colo Colo”, detallaron desde el cuadro lila.

El comentado fichaje de Deportes Concepción: así reaccionaron hinchas a la llegada de Cristián Riquelme

El tema es que la llegada del ex Colo Colo no dejó indiferente a nadie. Primero porque se utilizó el mismo estilo del popular juego GTA VI (Grand Theft Auto) y que sale a la venta en noviembre.

Pero a su vez los hinchas comentaron la llegada de Cristián Riquelme tras los diversos actos de indisciplina que protagonizó en Colo Colo. Lo que fue denunciado por los vecinos del condominio AltaVista 2 en Alto Macul por el mal comportamiento del lateral. Si hasta fue visto a potopé en la piscina.

Por lo mismo, el comentario que más se repitió es que ahora sí se porte bien en el León de Collao y que sea un aporte real en cancha para “Nano” Díaz que tendrá la difícil tarea de mantener la distancia con la zona de descenso y lograr mantenerse en la máxima categoría.