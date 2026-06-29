En la Academia confirmaron la llegada de este mediocampista que debutó por la Roja bajo la tutela de Ricardo Gareca y cuentan los días para deshacerse del atacante formado en las inferiores de Colo Colo, cuyo pase pertenece al Udinese de Italia.

A pesar de que siempre se dijo que el fichaje de Damián Pizarro por Racing Club tenía que ver con una apuesta a futuro, finalmente la actuación del atacante chileno en la Academia fue un fiasco. Tal es así que la directiva blanquiceleste literalmente no sabe cómo sacárselo de encima.

Es un hecho que Pizarro no cuenta en la consideración de Juan Pablo Vojvoda, director técnico que reemplazó a Gustavo Costas. Y mientras se define qué pasará con el ariete formado en las inferiores de Colo Colo, cuyo pase pertenece al Udinese de Italia, la Acadé confirmó la contratación de Ulises Ortegoza.

Sí, el volante central de Talleres de Córdoba que se estrenó en la selección chilena bajo la tutela de Ricardo Gareca. El mediocampista de 29 años firmó un contrato hasta 2029 en el cuadro racinguista, según informó uno de los clubes más grandes del fútbol argentino.

Ulises Ortegoza junto a dos símbolos de la Acadé: Sebastián Saja, manager y Diego Milito, presidente. (Foto: Racing Club).

Así las cosas, Ortegoza está listo para sumarse a la segunda semana de pretemporada en Racing, que ha tenido varios seleccionados chilenos durante el siglo 21. Y tuvo a dos en el anterior: el histórico arquero Sergio Livingstone y el talentosísimo Jaime Ramírez.

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Damián Pizarro y varios más: los seleccionados chilenos de Racing Club tras el fichaje de Ortegoza

El fichaje de Ulises Ortegoza completa varios seleccionados chilenos que han vestido la camiseta de Racing Club en este siglo, incluido Damián Pizarro, que hasta fue parte de la Roja en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Dentro de los que vistieron esa camiseta en el último tiempo figura Eugenio Mena, hoy en Universidad Católica.

Damián Pizarro enfrenta la marca del paraguayo Omar Alderete. (Andres Pina/Photosport).

También Gabriel Arias, quien es golero de Newell’s Old Boys. Cómo olvidar a Marcelo Díaz, hoy en día voz experimentada del vestuario de Universidad de Chile. O incluso Óscar Opazo, quien casi no ha tenido actividad desde que firmó en Everton de Viña del Mar. Aunque hay algunos que no cumplieron con haber tenido minutos, como el zaguero central Adrián Rojas.

O el chileno-argentino Tomás Avilés, quien jugó un Sudamericano Sub 20 por la Roja y el Mundial de la categoría por Argentina. Hoy en día, Tomi milita en la Major League Soccer: pertenece al Inter Miami, aunque está cedido en el CF Montréal, donde también juega el chileno Thomas Gillier.

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