El delantero recibió el portazo definitivo de la Academia para la segunda parte de la temporada. Lo dejaron a su suerte.

Damián Pizarro comienza a despedirse de Racing después de seis meses para el olvido. El delantero suma un nuevo fracaso en su carrera luego de recibir una cortada definitiva de parte de la Academia.

El cuadro trasandino comenzará su pretemporada, pero el chileno no será parte de ella. Esto, luego de que lo dejaran solo y no lo llevaran al que será su búnker en los próximos días.

La noticia sacude por completo al ex atacante de Colo Colo, quien deberá definir qué hacer con su carrera. Sin minutos, deberá encontrar un destino en el que apuesten por él para que recupere ese nivel que ilusionó a todo Chile, pero que no ha vuelto a aparecer.

Racing corta definitivamente a Damián Pizarro

El futuro de Damián Pizarro en Racing está decidido y no es el mejor. El delantero no seguirá en la Academia aunque todavía le quede contrato hasta fin de año luego de no llevarlo ni a la pretemporada.

Damián Pizarro está totalmente cortado en Racing y entrena solo. Foto: Racing.

Fue el periodista Leandro Adonio de Racing Maniacos quien en su cuenta de X (ex Twitter) reveló la información. “No viajó a la pretemporada de Racing en Sofitel de Cardales“, señaló.

Pero la situación llega a tal punto que Racing dejó a Damián Pizarro a su suerte mientras se define su futuro. “El delantero chileno entrenará en el Predio Tita Mattiussi, mientras se trabaja para la rescisión de su contrato”.

ver también Esteban Paredes aconseja a Damián Pizarro por sus fracasos en el extranjero: “Chile lo necesita”

Este portazo deja en duda la aventura del ex atacante de Colo Colo en el extranjero. Sus pasos por Udinese, Le Havre y la Academia han sido para el olvido, por lo que no son pocos quienes le piden volver a Chile antes de que sea demasiado tarde.

Después de un inicio prometedor de carrera, siendo un joven decidió dar el salto a Europa. Ahora, a sus 21 años, está en un momento clave para definir si quiere recuperar su nivel o si es que quiere hundirse con el barco como ha sido hasta ahora.

Encuesta¿Qué debe hacer Damián Pizarro? ¿Qué debe hacer Damián Pizarro? Ya votaron 0 personas

Damián Pizarro no seguirá en Racing y ya piensa en lo que se le viene en su carrera. Opciones tendrá, pero será vital elegir bien para no seguir cometiendo errores que le cuesten muy caro.

Los números de Damián Pizarro en Racing

Damián Pizarro se prepara para salir de Racing después de haber disputado apenas 8 partidos oficiales en total. En ellos no tuvo goles y dio 1 asistencia en los 217 minutos que estuvo dentro de la cancha.

ver también Vidal quiere volver a Chile como jugador o técnico: “Quién dice que no sea el entrenador de la selección”

En resumen, Damián Pizarro y Racing