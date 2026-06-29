Cody Gakpo vive una compleja situación personal, luego de que su pareja perdiera un bebé que estaba en la etapa de gestación.

Cody Gakpo marcó el 1-0 de Países Bajos ante Marruecos en el Mundial y no lo celebró. Se agachó y se emocionó, mientras todos sus compañeros corrieron a abrazarlo, entregándole afecto.

Esto debido a que el delantero neerlandés y su pareja, la modelo Noa Van der Bij, atraviesan un momento sumamente desgarrador en el plano personal.

En plena competencia de la Copa del Mundo 2026, la pareja anunció públicamente la trágica pérdida del que habría sido su segundo hijo, un bebé que falleció durante la etapa de gestación y cuyo nacimiento estaba previsto originalmente para el mes de octubre.

La devastadora noticia fue compartida por la propia Van der Bij a través de sus redes sociales, donde publicó una emotiva fotografía de sus manos entrelazadas junto a un gorrito y una pequeña manta. A través de este sensible mensaje, expresaron tener el corazón roto ante el suceso, al mismo tiempo que agradecieron las innumerables muestras de afecto y apoyo que han estado recibiendo por parte de sus seguidores.

Cody Gakpo fue acompañado por sus compañeros

La emoción de Gakpo en el Mundial

A pesar de la profunda crisis emocional que representa este acontecimiento para su entorno familiar, el futbolista ha tomado una firme determinación respecto a su rol deportivo. Tras sostener una conversación con su pareja, el atacante de 27 años decidió permanecer concentrado con la plantilla de Países Bajos y no abandonar la concentración de cara a los compromisos definitivos del torneo internacional.

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La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol no tardó en reaccionar, emitiendo un comunicado formal de respaldo absoluto hacia el jugador en estos momentos de vulnerabilidad. El cuerpo técnico y directivo reafirmó estar al tanto de la situación y ofreció todo el soporte posible, al tiempo que hicieron un llamado enérgico a los medios de comunicación y a la opinión pública para respetar rigurosamente la privacidad de la familia.

Este suceso ocurrió en las horas previas a que la selección de Países Bajos disputara un encuentro crucial ante Marruecos dentro de la fase de eliminación directa.

Cody Gakpo, nacido en mayo de 1999, se ha consolidado como un referente indispensable para su nación desde su destacada participación en el Mundial de Qatar 2022, donde deslumbró al anotar tres goles. Su gran nivel en aquella justa mundialista impulsó su traspaso al Liverpool F. C. de la Premier League de Inglaterra en diciembre de ese mismo año, club en el cual se desempeña actualmente.

La decisión de mantenerse activo y disputar los 16avos de final pone de manifiesto el inquebrantable compromiso profesional de Gakpo bajo las circunstancias más adversas imaginables. La afición futbolística internacional se mantiene atenta tanto a su rendimiento en el terreno de juego como al desarrollo de este doloroso proceso personal que ensombrece el gran momento deportivo de la estrella neerlandesa.