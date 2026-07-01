Piero Hincapié fue expulsado por taparse la boca en una discusión, en una nueva jornada de cobros que divide a los hinchas del fútbol.

La eliminación de la selección de Ecuador, luego de caer por un marcador de 2-0 ante la selección de México, volvió a encender una de las grandes polémicas que ha tenido el Mundial 2026.

Todo, porque por segunda vez en lo que va del torneo hubo un expulsado por la “Ley Vinícus”, donde en esta oportunidad fue Piero Hincapié quien se tuvo que ir a las duchas.

El experimentado ecuatoriano se tapó la boca cuando discutía con un mexicano, lo que valió la alerta desde el VAR para el árbitro, quien no dudo en mostrar la tarjeta roja.

Piero Hincapié se fue expulsado por taparse la boca en el Mundial 2026. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

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Hincapié expulsado por taparse la boca en el Mundial 2026

Fue en los minutos finales, cuando la selección de Ecuador se había desesperado con la derrota, cuando vino nuevamente la alarma que divide a los hinchas en el Mundial 2026.

Una discusión de Hincapié con Santiago Giménez hizo reaccionar y encender la alarma desde el VAR, con el el juez esloveno Slavko Vincic que tuvo que ir a revisar la jugada.

Tras mirar las imágenes no hubo dudas, por lo que sacó de inmediato la tarjeta roja para mandarlo a las duchas, con un ecuatoriano asumiendo su error y siendo apoyado por Sebastián Beccacece.

El el segundo jugador que recibe esta expulsión, luego de que el paraguayo Miguel Almirón recibió el mismo castigo inaugurando el nuevo cobro de los árbitros.

Algo que enciende alarmas y divide a los hinchas por esta situación, teniendo en cuenta que, además, es el segundo sudamericano que tiene que salir de la cancha por lo mismo.

Revisa la jugada: