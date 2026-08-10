El volante pasa por un gran momento en el cuadro albo y otra vez fue clave en una victoria del líder de la Liga de Primera.

El líder indiscutido de la Liga de Primera es el sólido Colo Colo, que este domingo sumó su novena victoria en línea en el certamen, tras vencer por 2-1 a Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán.

El cuadro albo tuvo que remar de atrás en el césped sintético calerano, porque estuvo perdiendo hasta los 60 minutos por 1-0, pero pudo dar vuelta las acciones y llevarse las tres unidades al Monumental.

Uno de los pilares en la victoria de Colo Colo fue el volante Álvaro Madrid, el mismo que a su llegada al cuadro de Macul fue criticado por los hinchas del Cacique por su edad (tiene 31 años) y porque no tenía experiencia en equipos grandes.

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Álvaro Madrid vive su mejor temporada en su carrera

Madrid sigue con su gran rendimiento en el segundo semestre, de hecho, se alza como el jugador más determinante de Colo Colo en los tres primeros duelos de la rueda final.

El mediocampista le marcó a Deportes Limache; le anotó a Everton (su ex equipo) y le dio una asistencia a Maximiliano Romero en Viña del Mar; mientras que le otorgó el pase gol a Leandro Hernández este domingo en La Calera.

Álvaro Madrid tuvo una metamorfosis en Colo Colo, porque en sus campañas pasadas en el elenco Ruletero venía jugando como volante de contención, mientras que en el elenco albo actúa como mixto, por lo que vive su mejor campaña goleadora en su carrera.

Álvaro Madrid celebrando en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El 8 del Cacique ya acumula cuatro goles y tres asistencias en la Liga de Primera. Además, marcó dos veces en la Copa de la Liga. Es decir, lleva 6 anotaciones en 2026.

El año que Madrid marcó más veces, antes de llegar a Colo Colo, fue en la temporada 2024, cuando hizo cuatro goles por el Campeonato Nacional y uno por la Copa Chile.

Álvaro Madrid se alza como una pieza clave en el mediocampo colocolino, aportando goles, asistencias y pierna fuerte, cuando el partido así lo requiere.

En síntesis

Colo Colo venció 2-1 a Unión La Calera y logró 9 triunfos consecutivos.

venció 2-1 a Unión La Calera y logró 9 triunfos consecutivos. Álvaro Madrid fue pilar tras dar la asistencia del triunfo colocolino en La Calera.

fue pilar tras dar la asistencia del triunfo colocolino en La Calera. Álvaro Madrid suma 6 goles y 3 asistencias en su campaña durante 2026.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 16 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera