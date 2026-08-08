Tabla: Everton se ríe del lodo, golea a Huachipato y se mete en la lucha por copas internacionales

Los Ruleteros se hicieron fuerte en una pésima cancha en Talcahuano y sumaron una victoria vital en la pelea por un cupo internacional.

Un factor a considerar por estos días en la Liga de Primera es el tiempo, el cual ha sido inclemente en la zona centro-sur del país y las canchas del fútbol chileno sufren las consecuencias.

Uno de los terrenos de juego que más ha sufrido por culpa de las lluvias es el del estadio CAP de Talcahuano, donde este sábado se midieron Huachipato ante Everton, en un verdadero barrial.

Extrañamente, el equipo que se adaptó mejor a las condiciones de la cancha fue la visita, porque la tienda Ruletera se impuso por un claro 4-1 ante los acereros en el sur del país.

ver también Iván Román llega a Chile y es el nuevo fichaje estrella de Colo Colo: “Cumplo un sueño”

Everton golea a Huachipato y se mete en zona de clasificación a copas internacionales

En el primer tiempo el equipo de Viña del Mar sacó grandes ventajas, porque llegó a la red gracias a Julián Alfaro (21′) y un doblete de Alan Medina (34′ y 40′). Lionel Altamirano (45+2′) descontó para el dueño de casa.

Se pensaba que los locales iban a presionar en la segunda parte para acercarse en el marcador, sin embargo, el que pegó fue la visita con un derechazo al ángulo de Nicolás Montiel (51′).

Everton sumó una victoria clave ante Huachipato. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

La victoria es clave para Everton, porque supera a un rival directo en la tabla de posiciones, puesto que llega a los 26 puntos, quedando con dos más que Huachipato (24).

En la próxima fecha, los de Viña del Mar reciben a Audax Italiano en Sausalito; en tanto, los de la Usina tienen que medirse con Palestino en La Cisterna.

ver también Perdió a su abuela y la honró con un partidazo en la Primera B: Esto dijo su entrenador

La tabla de posiciones de la Liga de Primera