Luis Marcoleta, director técnico de Deportes Antofagasta, destacó al hidalguía con que Mathías Suárez jugó en la victoria por 3-0 sobre Unión Española.

Deportes Antofagasta fue una visita muy desagradable para Unión Española en esta fecha 19 de la Primera B 2026. Los Pumas se impusieron por 3-0 en el Estadio Santa Laura y escalaron hasta el cuarto lugar con 29 puntos, afianzándose con esto en los puestos de liguilla.

Uno que destacó el rendimiento del cuadro nortino fue Luis Marcoleta, su entrenador, quien en la conferencia de prensa tras el partido apuntó al tremendo esfuerzo que hizo el defensor Mathías Suárez.

El DT de los Pumas reveló que el jugador uruguayo de 30 años viene de sufrir el sensible fallecimiento de su abuela materna. Pese a esta dura pérdida, de igual manera quiso estar para este partido, algo que fue destacado por Marcoleta.

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La tremenda fortaleza de Mathías Suárez en la Primera B

El entrenador de Antofagasta aseguró que “hoy hubo un factor relevante en el partido. Quizás no me corresponde a mí, pero lo quiero resaltar para explicar el compañerismo y ese espíritu de equipo”.

“Lamentablemente Mathías Suárez supo de la noticia del fallecimiento de su abuelita. Obviamente le afectó y mucho. Pero ahí estuvo la cobertura de todos sus compañeros, de todos nosotros y ustedes vieron que hizo un partidazo. Jugó a full en homenaje a su a su abuelita”, agregó.

Mathías Suárez llegó este año a Deportes Antofagasta proveniente de Cerro de Uruguay. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Marcoleta valoró que “a veces la gente no sabe, los jugadores pasan por diferentes situaciones. No todo el día son futbolistas: son esposos, son papás, son amigos, son hijos. Y en los otros roles tienen dificultades como cualquier otra persona”.

“De repente hay que ser más tolerantes en la crítica con los jugadores. Pasan por estas penas. Mathías a pesar de eso quiso jugar, ustedes lo vieron y respondió. Sintió el apoyo de todos sus compañeros. Eso a nosotros nos fortalece muchísimo para enfrentar los desafíos que vienen por delante”, concluyó.

El próximo partido de Antofagasta en la Primera B será por la fecha 19 ante Santiago Wanderers el miércoles 12 de agosto a las 20:30 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

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En síntesis