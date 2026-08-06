Por medio de sus redes sociales el medio aseguró que no los están dejando cubrir un partido correspondiente a la fecha 19 de la Primera B.

Unión Española recibió una delicada denuncia en la Primera B del fútbol chileno. El cuadro hispano, que ha tenido una irregular temporada en nuestra división de plata, fue acusado de censurar a un medio de comunicación.

Por medio de su redes sociales, el medio Independencia Hispana reveló que otra vez en lo que va del 2026 no podrán ingresar al Estadio Santa Laura para cubrir un partido del club, apuntando directamente a la dirigencia presidida por Jorge Segovia.

“Nuevamente Jorge Segovia y el directorio de Unión Española SADP nos deja fuera de Santa Laura para una nueva fecha del Ascenso. La censura sigue”, publicaron en su Twitter personal.

Unión Española en el ojo del huracán por supuesta censura en el fútbol chileno

Esta no es la primera vez que Independencia Hispana acusa censura por parte de Unión Española. El pasado 5 de agosto publicaron que ni siquiera pudieron ingresar a la conferencia de prensa de Ronald Fuentes, entrenador del primer equipo.

“Nuevamente se nos negó el acceso a conferencia del entrenador en la previa a la fecha 19. Lamentamos la situación y esperamos que estás prácticas que limitan el trabajo periodístico terminen”, escribieron.

Esto se repitió el 31 de julio, donde nuevamente acusaron que no pudieron ingresar a una conferencia previa a un partido. “Seguimos fuera de las actividades de prensa del club”, afirmaron.

Cuatro días antes, el 27 de julio, el mismo medio confirmó que no fueron acreditados para el partido ante Deportes Recoleta, válido por la fecha 17 de la Primera B. “Continua la censura… otra vez no fuimos acreditados”, escribieron.

Una situación compleja que tiene a Unión Española en el centro de la polémica, justo a horas de enfrentar a Deportes Antofagasta este viernes 7 de agosto (18:00) en el Estadio Santa Laura por la fecha 18 de la Primera B.

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En síntesis