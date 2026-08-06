Nacido en Santiago cuando su padre arribó al club, el extremo llega proveniente del Fuenlabrada español y será parte del equipo Sub-18 que dirige Adrián Rojas.

Universidad de Chile sumó una nueva incorporación para lo que resta de la temporada 2026. Pero no jugará en el primer equipo, sino que será parte del fútbol joven. ¿Su nombre? Valentín Montillo, hijo del histórico ex volante Walter Montillo.

El extremo, nacido en Santiago de Chile el 2008, durante la primera temporada que su padre vistió de azul, hizo la mayor parte de sus divisiones inferiores en España donde se radicó junto a su familia, para defender la camiseta del Fuenlabrada.

Según reporta el medio partidario La Voz Azul, Montillo superó el período de prueba que se realizó en el Centro Deportivo Azul y de inmediato se sumó a la disciplina del equipo Sub 18 de la U, cuyo entrenador es Adrián Rojas. Lo llamativo es que su padre lo acompañó para firmar el contrato.

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Hijo de Montillo cumple su sueño y firma en la U

La incorporación termina por coronar un sueño que tenía Valentín desde muy pequeño de sumarse al Romántico Viajero. Así lo reconoció en el 2025, tras la despedida del fútbol de su progenitor, donde reveló que su mayor anhelo era vestirse de azul.

“Nos volveremos a ver“, escribió Montillo en diciembre del año pasado. Más de siete meses después, se concretó su llegada a la U y en redes sociales no ocultó su alegría al publicar una foto suya entrenando con el club y la frase “siempre es lindo volver a casa“.

Por si lo preguntan, el hijo de la “Ardilla” posee nacionalidad chilena por lo que si bien su objetivo inicial será consagrarse en la Sub 18 azul, en caso que lo requiera Fernando Gago para el primer equipo, no ocupará cupo de extranjero. Una buena noticia.

En síntesis