Este entrenador de arqueros y analista contestó el llamado de RedGol y repasó parte de su experiencia en España, donde llegó en 2021 tras vender todas sus pertenencias y apostar a un mejor futuro. Las diferencias que ve en el proceso formativo con Chile, incluso en la forma de vida y el recuerdo imborrable del Ingeniero Pellegrini en esa zona, además de sus hijas como motor en todo lo que hace. ¡Revisa la entrevista acá!

A fines de 2021, este preparador de arqueros chileno comenzó una experiencia que hoy lo tiene en la pretemporada del primer equipo del Málaga, aquel club donde Manuel Pellegrini dejó una huella imborrable y que afina detalles para su retorno a la primera división de España en un debut muy duro: frente al Atlético Madrid en condición de visitante.

Su nombre es César Lagos, quien literalmente vendió sus cosas y emigró rumbo a Europa. Aunque su primera aventura en suelo hispano fue en el Burgos. Y desde Marbella, lugar donde el cuadro malacitano realiza su preparación, contestó un llamado de RedGol para hablar largo y tendido de ese periplo que se dio tras su trabajo en el Atlético Malagueño, filial del elenco boquerón.

“Para mí es gratificante que la gente en Chile sepa que estoy en Europa trabajando. También represento a nuestro país”, comentó Lagos, quien trabajo en las divisiones menores de Universidad de Chile, además de varios planteles profesionales. Como Huachipato, A.C. Barnechea, Deportes Temuco, Unión La Calera y San Luis de Quillota.

César Lagos, el preparador de arqueros chileno que trabaja formalmente en Atlético Malagueño, pero está en la pretemporada del primer equipo. (Foto: Cedida).

¿Cómo empezó todo?

Me vine a fines de 2021 a España. Llegué a la ciudad de Burgos a vivir y trabajar en el club, donde estuve dos años. Luego de eso, empecé a tocar puertas en varios clubes de España y salió la posibilidad de Málaga. Dejé mi currículum como un trabajador más. Justo me llamaron porque necesitaban un entrenador para el filial. Gracias a dios el director deportivo me eligió tras hacer una ronda de entrevistas con otros tres preparadores.

¿Qué balance tienes de este tiempo?

Estoy muy feliz en este club, me recibieron espectacular. Me dieron todas las herramientas para crecer, tanto personal como profesionalmente. Loren Juarros (director deportivo) le da mucho énfasis a la cantera del club. Lleva un proyecto acá hace tres o cuatro años y pretende formar jugadores para subirlos al primer equipo. Eso le ha dado la razón ya que este año el club ascendió a la primera división después de 8-10 años que estuvo en primera RFEF, que es como tercera división en Chile. Luego, en segunda. Y esta temporada subieron con más de la mitad de los jugadores formados aquí en casa. El entrenador (Juanfran Funes) estuvo ocho años en el filial. Le dieron la posibilidad en el primer equipo y logró el ascenso. Es un proyecto formado y hecho en la cantera del Málaga.

Juan Francisco Funes, el DT del Málaga CF, que competirá en la primera división española durante la temporada que se avecina. (Walter Cunha/Getty Images).

Interesante que privilegien a los suyos, ¿eso es un aliento para ti?

Acá en el club miran siempre primero hacia adentro cuando hay posibilidades de subir a diferentes categorías. Siempre miran primero a los trabajadores del club y si no hay alguien acá, buscan afuera. Es un aliciente muy importante, siempre están pendientes de ti y mirándote. Por algunas circunstancias me tocó subir al primer equipo, estoy haciendo la pretemporada con ellos. Es un placer estar con jugadores tan top.

ver también Manuel Pellegrini sufre: Un desconectado Betis cae ante Málaga en una noche para el olvido

César Lagos, el entrenador de arqueros chileno del Málaga cuenta que Pellegrini fue lo primero que le dijeron ahí

César Lagos se incorporó al Atlético Malagueño hace unos tres años y como ese equipo tiene directa relación con el Málaga, sumado a su nacionalidad chilena, el nombre de Manuel Pellegrini resonó con fuerza inmediatamente. “Es una persona muy, muy querida acá”, contó este preparador de goleros y analista.

¿Todavía recuerdan al Ingeniero Pellegrini?

Cuando llegué acá a Málaga y conté que soy chileno, me dijeron a Pellegrini. Recuerdan a Colocho Iturra y Pedro Morales, pero Manuel Pellegrini es muy querido. Hay una calle con su nombre, la importancia que tiene acá es impresionante. En la temporada pasada jugamos un amistoso contra el Betis. Vino Manuel y la gente lo ovacionó de pie. Me siento muy identificado con él, cuando sabe la gente que hay un chileno trabajando, lo primero que hacen es recordar a Pellegrini.

Manuel Pellegrini y Rubén Cousillas, que tuvieron una gran campaña en el Málaga. (Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images).

Cómo no, logró la mejor temporada histórica de la institución…

Así es. Llegó a cuartos de final de Champions, fue la temporada más exitosa del Málaga en su historia. Después de eso vino un jeque que había comprado el club, dejó de invertir y el club se fue a la quiebra. En este momento el club es administrado por un juez que lleva todas las cuentas. No puede venir otro dueño. Esa administración tiene muy bien ordenado el club, sin ninguna deuda. Lo salvó en todo sentido. Después de esa Champions League, Manuel Pellegrini se transformó en una persona muy querida.

Martín Demichelis marca a Robert Lewandowski. El Borussia Dortmund eliminó al Málaga en los cuartos de la Champions 2012-2013. (David Ramos/Getty Images).

Te cambio de tema, César, ¿qué diferencias viste entre el fútbol de España y el de Chile en procesos formativos?

Cuando me fui de Chile, en esa época les daban pocas posibilidades a los porteros. En Chile hay muy buenos entrenadores que forman bien, pero había pocas opciones. Traían porteros argentinos o paraguayos de segunda o tercera categoría que tapaban mucho a los jóvenes. Había arqueros de mucho nivel que habían sido tapados. En Europa me di cuenta de que no importa la edad que tenga el jugador, le dan la posibilidad si tiene la calidad y el compromiso para estar en el primer equipo. Lo veo a diario.

César Lagos (el de más a la derecha) y parte de su experiencia en España. (Foto: Cedida).

Hay jugadores de 18 años en el primer equipo. Chicos que tienen uno o dos años de formación en el plantel y son titulares en el primer equipo. No tienen miedo a eso, no hay regla del sub 20 ni nada que diga que los tienes que poner. Los entrenadores si ven que tienen potencial, van y lo ponen. No tienen miedo. Si se equivoca no pasa nada. Todos los jugadores tienen su tiempo para establecerse en el primer equipo, pero no hay miedo. Y esa es la diferencia más grande

César Lagos y una frase de su aventura hispana: “En Chile se trabaja mucho y se disfruta poco”

César Lagos sabe que el proceso de adaptación a España fue un poco difícil. Sobre todo en Burgos, la primera ciudad que fue su hogar en ese país. Pero todo cambió cuando se mudó junto con su familia a Andalucía, donde residen actualmente.

¿Fue complejo acostumbrarse a la vida de allá?

Fue un poco complicado. Burgos es una ciudad muy fría y la gente también lo es. Muy distinto a nosotros en Chile o Sudamérica. A mis hijas les contó un poco. Y cuando vinimos a Málaga, en Andalucía hay un clima distinto, la gente es mucho más alegre, parecida a nosotros. Fue un cambio para mejor, cuando uno es padre lo más importante es que los hijos estén bien. Quise venir a Europa para darles otra vida a mis hijas, otra educación y seguridad. Eso por suerte se ha logrado, hasta hoy están muy contentas. Llevamos casi cinco años. Ellas están muy contentas. La educación, salud y seguridad es muy distinto a Chile. Hay momentos en que uno extraña el país, somos de ahí. Una cazuela, una sopaipilla, nuestras familias, pero todo ha valido la pena. Mis hijas son el motor que me hace levantar día a día para crecer profesional y personalmente. Son muy importantes. Y agradezco tenerlas muy cerquita.

Dicen que vivir fuera del propio país te abre la mente en muchos sentidos, ¿en qué sientes que te pasó eso?

La gran diferencia de vivir en Sudamérica y acá, es que acá la gente vive y disfruta. Trabaja lo necesario, el resto lo disfruta. Salen de vacaciones, van a otras ciudades, otros países. Los jóvenes viajan solos. En Chile encuentro que se trabaja mucho y se disfruta poco. Esa es la gran diferencia que encontré en España. Por ejemplo, mi hija más grande tiene 16 años y ya viajó a otras ciudades sola de vacaciones, pudo disfrutar. Yo mismo puedo ir a un hotel a mi familia, cosa que en Chile nunca pude. Tanto por los sueldos que se pagan y porque en Chile se trabaja mucho y se disfruta poco. En eso me abrió la cabeza el cambio a España.