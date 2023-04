El ex delantero argentino, Javier Saviola, fue dirigido por Manuel Pellegrini en el próspero paso del ingeniero chileno por la banca del cuadro español. Hoy con 41 años y ayudante técnico del fútbol joven del Barcelona, El Conejito recuerda con mucho cariño al ahora DT del Real Betis.

En conversación con el corresponsal de RedGol en Europa, Enzo Olivera, el trasandino le tira flores a Pellegrini y hasta revela que en su faceta como DT saca muchas cosas del entrenador nacional.

“Pellegrini a medida que pasa el tiempo va haciendo mejor las cosas. ¿Es como el vino chileno? La verdad que sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de tenerlo en Málaga y realmente ya nos sorprendía él y su staff. Nos sentimos muy cómodos, es un técnico que gestiona muy bien el grupo, nos tenía de maravillas, tanto en lo profesional como futbolístico. Eso lo hace ser un gran técnico. Y lo ves en Betis y es lo mismo, va desafiándose a él mismo y va progresando”, dijo Saviola.

Agrega que “nosotros lo que teníamos mucho era la sinceridad, el tiempo que estuve en Málaga hablamos mucho. Sinceridad, él venía y te decía: te encuentro bien, te encuentro mal, esto no o esto tienes que hacerlo de otra manera. Lo humano también. Cuando te encuentras con un técnico que abarca más allá de lo futbolístico te sientes cómodo. Y Manuel tiene eso, de llevar un grupo de excelentes jugadores, y también nos daba esa parte de ambición”.

Consultado por cuál entrenador de su carrera se identifica, El Conejo no tiene dudas: aprendió de uno de los mejores… Manuel Pellegrini.

“Creo que tengo la mesura de Pellegrini, así como soy en la vida de ser muy tranquilo, paciente. Me gusta hablar mucho con el jugador y más si son chicos. Hay que tener la paciencia necesaria para darte cuenta que estás hablando con un adolecentes. Y saber, porque uno también tuvo 16 años, que a veces no sólo es lo futbolístico”, cuenta.

El Conejito Saviola sentencia que “a esa edad pasas por muchas situaciones. El tema de la psicología me gusta muchísimo, el tema de la familia, de los amigos, del cómo se siente el jugador. Pellegrini también tiene eso. Esa es la manera que me gusta, no sólo participar de lo táctico y futbolístico, sino también hacer sentir bien al jugador y que disfrute, porque esta carrera es muy corta”.