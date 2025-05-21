Apuestas Mejor jugador Mundial de Clubes 2025: Las estrellas con más opciones según los expertos

Con las apuestas mejor jugador Mundial de Clubes podrás elegir cuál va a ser el futbolista que consideras va a ser el más destacado del torneo.

En las apuestas mejor jugador Mundial de Clubes podrás elegir cuál futbolista va a ser reconocido con este galardón. Por lo general, es un reconocimiento que es entregado a uno de los jugadores que disputan la final, pero acá te explicaremos cómo sacarle el máximo provecho a este tipo de pronósticos.

Cuotas mejor jugador de Mundial de Clubes: ¿Quién ofrece mayor rentabilidad?

De 32 equipos participantes en el torneo deberás elegir las cuotas mejor jugador Mundial de Clubes. ¡Ya este mercado a futuro está disponible en los operadores de Chile! Veamos las cuotas que ofrece Betsson Chile una vez entrados en partidos de eliminatoria directa:

Jugador Equipo Cuota en Betano Vitinha PSG 1.66 Fabián Ruiz PSG 6.00 Khvicha Kvaratskhelia PSG 11.00 Achraf Hakimi PSG 13.00 Ousmane Dembélé PSG 13.00 Cole Palmer Chelsea 15.00 Cuotas cortesía de Betsson, correctas en el momento de su publicación y sujetas a cambios.

Pronósticos mejor jugador del Mundial de Clubes

Debes saber que este galardón se entrega a un jugadores de los dos equipos que disputen la final del torneo el próximo 13 de julio. Así las cosas, podemos intuir que los principales favoritos a ser el MVP del torneo son:

El mediocentro del PSG ha dejado atrás su rol secundario y se ha convertido en el termómetro del equipo bajo la confianza absoluta de Luis Enrique. Distribuye con precisión, protege la posesión y pisa el área rival con criterio. En un equipo plagado de estrellas, ha sido el más regular. Ojo con su candidatura para un estilo de futbolista que no se veía desde Xavi.

Vitinha sigue destacando con el PSG – (Associated Press / Alamy Stock Photo)

Fabián Ruiz (PSG) – 6.00 en Betsson

El andaluz ha sido el metrónomo del PSG durante todo el torneo. No es el más veloz ni el más vistoso, pero siempre está en el lugar justo para tocar, filtrar o romper líneas con un pase quirúrgico. En un equipo plagado de extremos eléctricos, su serenidad ha sido fundamental. Si vuelve a dominar el ritmo en la final, puede colarse en las quinielas como MVP sin necesidad de hacer ruido.

Khvicha Kvaratskhelia (PSG) – 11.00 en Betsson

Pese a no ser el más mediático, el georgiano ha sido uno de los más vistosos del PSG. Cada desborde suyo desequilibra defensas y genera peligro constante. No necesita marcar todos los goles para destacar: su presencia escénica es suficiente para influir en los votos.

Posibles sorpresas como mejores jugadores del evento

A pesar de que haya jugadores que son claramente favoritos a ser reconocidos como los mejores del torneo, en los pronósticos mejor jugador Mundial de Clubes puede haber sorpresas, o no.

Ousmane Dembélé (PSG) – 13.00 en Betsson

Dembélé es el caos hecho fútbol. A veces parece desconectado, y de pronto lanza una diagonal imposible o regatea a tres rivales sin tocar la pelota dos veces igual. En este Mundial de Clubes ha sido chispa, desborde y amenaza constante. Si en la final aparece con una de sus noches inspiradas, puede desequilibrar todo. Un MVP a puro instinto.

Cole Palmer (Chelsea)– 15.00 en Betsson

Palmer ha sido una de las revelaciones del torneo. Con ese estilo sereno y cerebral, ha sabido capitalizar cada error rival con una asistencia o un gol de manual. No es un ‘10’ clásico ni un extremo puro, pero se mueve con la calma de quien ya leyó el partido antes de jugarlo. Si Chelsea da el golpe, Cole puede ser el rostro de la sorpresa.

Consejos para apostar al mejor jugador Mundial de Clubes

Aunque todavía no están disponibles las cuotas mejor jugador Mundial de Clubes, en el momento que puedas realizar este tipo de pronósticos debes considerar muchas variantes en el torneo. Te explicamos algunas de ellas, a tener en cuenta en las apuestas mundial de clubes:

Conoce el formato del torneo: el MVP del torneo generalmente se elige en este torneo por el desempeño de los futbolistas en la final. Por eso, en las apuestas mejor jugador Mundial de Clubes deberías considerar qué equipos tienen más posibilidades de jugar el último partido y tener un desempeño óptimo para conseguir este reconocimiento. La lógica dicta que los favoritos de las casas de apuestas son los que tienen mayor probabilidad de hacerlo, como el Real Madrid y Bayern Munich.

Rendimiento de los futbolistas: Cualquier lesión, o ausencia por amonestaciones podría impedir que tus pronósticos mejor jugador Mundial de Clubes se desarrollen con normalidad.



También debes tener en cuenta de que este tipo de apuestas especiales se cerrarán faltando algunos partidos para el final del torneo. Así que lo ideal sería evaluar el rendimiento actual y las probabilidades que tiene el jugador de ser titular. Jugadores como Harry Kane y Erling Haaland son buenas opciones.

Qué rival va a enfrentar tu MVP: Si quieres elegir a cierto futbolista para apostar al mejor jugador Mundial de Clubes, debes considerar cómo ha sido su rendimiento contra el equipo que va a enfrentar en la final. Cuántos goles les ha marcado o si es la primera vez que los enfrenta son factores que pueden determinar el resultado de tu apuesta. Un consejo práctico es mirar los grupos y los enfrentamientos dentro de esos grupos.

Mejores casas para apostar mejor jugador en el Mundial de Clubes

Existe una gran variedad de casas de apuestas en Chile. Conoce cuáles son esos principales casinos, registrate y reclama los bonos de bienvenida para hacer apuestas al mejor jugador Mundial de Clubes:

Operador Código promocional Bono deportes Betano REDVIP 100% hasta $10.000 CLP gratis con primer depósito de $5.000 Rojabet Visita la web 100% primer depósito hasta $200.000 CLP Novibet REDVIP 100% hasta $200.000 CLP (mín. $5.000) 1xbet REDBONO 100% hasta $500.000 CLP (mín. $740)

Cómo apostar al mejor jugador del mundial de clubes

Para aprovechar las cuotas mejor jugador Mundial de Clubes que te ofrecen las casas de apuestas, es necesario que tengas una cuenta de usuario en cualquier operador.

Aunque el proceso puede variar mínimamente dependiente de la plataforma, te explicamos te manera general cómo acceder a las apuestas mejor jugador Mundial de Clubes:

Ingresa a la página web del operador que hayas seleccionado Inicia sesión o regístrate en el portal seleccionado Completa tu primera recarga Visita el apartado de deportes y encuentra los mercados del Mundial de Clubes Apuesta según la selección que hayas decidió tomar sobre el mejor jugador del Mundial

Preguntas frecuentes

¿Quién es el favorito para ser el mejor jugador Mundial de Clubes 2025?

Todo apunta a Vitinha. El mediocampista portugués no solo ha sido el eje del PSG durante el torneo, sino también el jugador más regular, influyente y completo de todo el torneo.

¿Cuáles son los jugadores con más goles del Mundial de Clubes en la temporada 2025?

Los jugadores que más goles han anotado en sus respectivas ligas en esta temporada 2024/25 y que van a participar en el Mundial de Clubes son Kylian Mbappé (31), Harry Kane (26), Ousmane Dembelé (21), Erlin Haaland (22) y Serhou Guirassy (21).

¿Cuándo empieza el Mundial de Clubes?

Podrás hacer apuestas mejor jugador Mundial de Clubes para el torneo que inicia el 14 de junio de 2025 y se extenderá hasta el próximo 13 de julio.

¿Cada cuánto se juega el Mundial de Clubes?

Tras la aprobación del nuevo formato del torneo, esta primera edición con 32 clubes se jugará en este 2025 y luego se volverá a disputar en 2029.

¿Cuándo se sabe quién es el Mejor Jugador del Mundial de Clubes?

Este es un galardón que se entrega a uno de los futbolistas que dispute la final del torneo. Así las cosas, deberás esperar hasta el último partido para saber si ganaste en tus apuestas al mejor jugador del Mundial de Clubes.