La selección chilena pone foco en el amargo cierre de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026. La Roja visitará a Brasil y recibirá a Uruguay por la fecha 17 y 18 de la competencia, a principios de septiembre.

Chile ya está eliminado, sin opciones matemáticas de clasificar al Mundial 2026. Lo positivo es que Ricardo Gareca ya no es el director técnico de la selección nacional tras un proceso que comenzó con ilusión para terminar de la peor forma, incluso con el deté acusado de flojo.

Para las dos últimas fechas de las eliminatorias, la selección chilena será dirigida por Nicolás Córdova, sentenciando un segundo interinato del ex mediocampista al frente de La Roja adulta.

Córdova ya dirigió por urgencia en estas mismas eliminatorias, dirigiendo a La Roja contra Ecuador (derrota por 0-1) tras la salida de Eduardo Berizzo, previo a la llegada de Gareca. Sin embargo, contra Brasil y Uruguay el talquino deberá entregar su primera nómina de la selección chilena absoluta.

ver también Anote, Nico Córdova: Los otros monstruos que planea llamar Carlo Ancelotti para duelo con Chile

Nómina de La Roja para cerrar las eliminatorias

El listado de Chile para enfrentar a Brasil y Uruguay será revelado este viernes 22 de agosto, en la previa de la fecha 21 de la Liga de Primera. Será el mismo Nicolás Córdova quien dé a conocer la nómina en rueda de prensa desde el complejo Quilín de la ANFP, a partir de las 14:00 horas.

La Roja viene de caer contra Argentina y Bolivia, duelo que marcó la salida del obsoleto Ricardo Gareca.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que la selección chilena enfrentará a Brasil el jueves 4 de septiembre en el Maracaná para después recibir a Uruguay el martes 9 del mismo mes en el Estadio Nacional.

En la tabla, la selección chilena es última (10°) con apenas 10 puntos en 16 partidos. La misión será salir del último lugar las clasificatorias, y superar a Perú (9° con 12 unidades) para no cerrar como colista.

Asimismo, a espera del entrenador definitivo, los duelos significarán buena experiencia para Nicolás Córdova, jefe técnico de las selecciones juveniles, quien en su calidad de DT de La Roja sub 20 debe dirigir al equipo nacional en el próximo Mundial Sub 20 que se desarrollará en casa.

Publicidad

Publicidad

ver también El plan de Nico Córdova: el primer jugador confirmado en la Roja para el cierre de Eliminatorias

¿Cuándo publican la nómina de la selección chilena contra Brasil y Uruguay?

En rueda de prensa, el mismo DT Nicolás Córdova anunciará el listado de Chile para las dos últimas fechas de eliminatorias, este viernes 22 de agosto, desde las 14:00 horas en la sede de la ANFP.